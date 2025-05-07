В ХМАО юная наркосбытчица попалась с десятками свертков запрещенных веществ

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции задержали 18-летнюю местную жительницу, подозреваемую в попытке сбыта более 50 граммов запрещенных веществ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.
«В ходе личного досмотра в карманах верхней одежды задержанной обнаружено и изъято 23 свертка с порошкообразным веществом. В дальнейшем полицейскими были изъяты четыре тайника-закладки с порошкообразным веществом, которые успела сделать девушка», — пояснили в telegram-канале ведомства. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — синтетический наркотик, масса которого составила более 51 грамма.
По данным ведомства, девушка ранее не была судима и согласилась нарушить закон из-за желания быстрого и крупного заработка. Она планировала распространять наркотики методом закладок на территории города. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд избрал для нарушительницы меру пресечения в виде заключения под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
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