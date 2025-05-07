Авиарейсы из Москвы в Пермь продолжают задерживаться и отменяться 8 мая. Такие данные отображаются на онлайн-табло воздушной гавани.
«На утро 8 мая отменены рейсы СУ 1394 и СУ 1200 авиакомпании „Аэрофлот“ из Шереметьево, а также обратные рейсы СУ 1395 и СУ 1201 из Перми. Задерживаются рейсы ДР 569 авиакомпании „Победа“ из Санкт-Петербурга (ожидавшийся в 03:55), ДР 6511 из Москвы (ожидавший в 04:00), ДР 365 из Сочи (планировавшийся к прибытию в 04:25), рейс 5N 583 авиакомпании „Smartavia“ из Санкт-Петербурга (ожидавшийся в 06:55). Также задерживается рейс ДР 6512. Самолет авиакомпании „Победа“ должен был вылететь из Перми в Москву в 07:05», — сказано на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
Проблемы с авиасообщением между Москвой и Пермью начались 6 мая из-за угрозы атак беспилотников. На следующий день, 7 мая, рейсы также массово отменялись и задерживались: вводились ограничения на работу аэропортов Внуково и Шереметьево, а мэр Москвы сообщал о нейтрализации беспилотников возле города.
К вечеру 8 мая из 186 самолетов, совершивших посадку на запасных аэродромах 6-7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, в аэропорты первоначального назначения перелетели 135, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале. По сообщениям от руководителей аэропортов московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского — скоплений пассажиров в терминалах нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу пермского аэропорта. Ответ ожидается.
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