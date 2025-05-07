Выдворенный за пределы РФ нелегальный мигрант незаконно вернулся в Россию. Сотрудники полиции задержали его на трассе в ХМАО при рядовой проверке документов. В окружном Управлении МВД сообщили, что иностранец в Югре оказался проездом и теперь ждет отправки на родину в Сургуте.
«В ходе проверки сведений полицейские выяснили, что в марте 2023 года в отношении мигранта было принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Мужчина выехал с территории России, однако в тот же день вновь пересек границу на автомобиле и въехал обратно, а на территории Ханты-Мансийского автономного округа был проездом», — сообщается в telegram-канале ведомства. Теперь нарушитель ждет выдворения в центре временного содержания в Сургуте.
Правоохранители усмотрели в действиях иностранца уголовное преступление за незаконное пересечение границы России. Все это время нелегал проживал в Челябинской области. Уточняется, что нарушителю запрещен въезд в РФ до марта 2028 года.
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