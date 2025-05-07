07 мая 2025

Нелегал случайно попался правоохранителям на трассе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль нелегала для проверки документов
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль нелегала для проверки документов Фото:

Выдворенный за пределы РФ нелегальный мигрант незаконно вернулся в Россию. Сотрудники полиции задержали его на трассе в ХМАО при рядовой проверке документов. В окружном Управлении МВД сообщили, что иностранец в Югре оказался проездом и теперь ждет отправки на родину в Сургуте.

«В ходе проверки сведений полицейские выяснили, что в марте 2023 года в отношении мигранта было принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Мужчина выехал с территории России, однако в тот же день вновь пересек границу на автомобиле и въехал обратно, а на территории Ханты-Мансийского автономного округа был проездом», — сообщается в telegram-канале ведомства. Теперь нарушитель ждет выдворения в центре временного содержания в Сургуте.

Правоохранители усмотрели в действиях иностранца уголовное преступление за незаконное пересечение границы России. Все это время нелегал проживал в Челябинской области. Уточняется, что нарушителю запрещен въезд в РФ до марта 2028 года.

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Выдворенный за пределы РФ нелегальный мигрант незаконно вернулся в Россию. Сотрудники полиции задержали его на трассе в ХМАО при рядовой проверке документов. В окружном Управлении МВД сообщили, что иностранец в Югре оказался проездом и теперь ждет отправки на родину в Сургуте. «В ходе проверки сведений полицейские выяснили, что в марте 2023 года в отношении мигранта было принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Мужчина выехал с территории России, однако в тот же день вновь пересек границу на автомобиле и въехал обратно, а на территории Ханты-Мансийского автономного округа был проездом», — сообщается в telegram-канале ведомства. Теперь нарушитель ждет выдворения в центре временного содержания в Сургуте. Правоохранители усмотрели в действиях иностранца уголовное преступление за незаконное пересечение границы России. Все это время нелегал проживал в Челябинской области. Уточняется, что нарушителю запрещен въезд в РФ до марта 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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