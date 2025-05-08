В Раде на фоне атак БПЛА заявили о тайном согласии Украины с перемирием, объявленным Путиным

Украина тайно присоединяется к перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Указания переданы в ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Киев усилил атаки БПЛА на Россию.
«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. При этом официальных приказов обнародовано не было.
В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению боевых действий, принятые с целью снижения напряженности, будут действовать с полуночи 8 мая до полуночи 10 мая.
Как пишет Reuters, в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа российского лидера. Однако на фоне объявленной Россией паузы в боевых действиях Украина на этой неделе усилила атаки дронами на Москву. При этом сам Владимир Зеленский отказывался от трехдневного перемирия, а дроны на столицу России и ее регионы направлялись практически без остановки. Так, с вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ выпустили 447 БПЛА.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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