В Раде на фоне атак БПЛА заявили о тайном согласии Украины с перемирием, объявленным Путиным

Гончаренко*: Украина тайно согласилась с перемирием, объявленным Путиным
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ВСУ получают приказы о прекращении огня в связи с перемириями, заявил Гончаренко*
ВСУ получают приказы о прекращении огня в связи с перемириями, заявил Гончаренко* Фото:

Украина тайно присоединяется к перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Указания переданы в ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Киев усилил атаки БПЛА на Россию. 

«Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. При этом официальных приказов обнародовано не было. 

В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению боевых действий, принятые с целью снижения напряженности, будут действовать с полуночи 8 мая до полуночи 10 мая.

Как пишет Reuters, в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа российского лидера. Однако на фоне объявленной Россией паузы в боевых действиях Украина на этой неделе усилила атаки дронами на Москву. При этом сам Владимир Зеленский отказывался от трехдневного перемирия, а дроны на столицу России и ее регионы направлялись практически без остановки. Так, с вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ выпустили 447 БПЛА. 

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Украина тайно присоединяется к перемирию, объявленному президентом России Владимиром Путиным. Указания переданы в ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Киев усилил атаки БПЛА на Россию.  «Украина официально молчит, но также присоединяется к перемирию. Подобное указание получили в армии», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. При этом официальных приказов обнародовано не было.  В России в связи с 80-й годовщиной Победы был введен гуманитарный режим прекращения огня, о котором объявил президент Владимир Путин. Меры по прекращению боевых действий, принятые с целью снижения напряженности, будут действовать с полуночи 8 мая до полуночи 10 мая. Как пишет Reuters, в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа российского лидера. Однако на фоне объявленной Россией паузы в боевых действиях Украина на этой неделе усилила атаки дронами на Москву. При этом сам Владимир Зеленский отказывался от трехдневного перемирия, а дроны на столицу России и ее регионы направлялись практически без остановки. Так, с вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ выпустили 447 БПЛА.  *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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