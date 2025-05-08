Reuters: в небе над Украиной воцарилась тишина после приказа Путина

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Жители Киева больше не слышать звуков взрывов
Жители Киева больше не слышать звуков взрывов Фото:
новость из сюжета
Киев атакует Россию в канун 9 Мая

Инициированный президентом России Владимиром Путиным трехдневный режим прекращения огня начал действовать, и в небе над Украиной воцарилась тишина. Об этом сообщает Reuters. 

«Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга, Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — пишет агентство Reuters.

Издание отмечает, что на фоне объявленной паузы РФ в боевых действиях на этой неделе Украина усилила атаки дронами на Москву, что привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию столичных аэропортов. Свидетель Reuters, находящийся вблизи восточного участка фронта, также сообщил, что утром в четверг не слышал активных боевых действий, но ясности о масштабах соблюдения перемирия нет.

В честь 80-летия Великой Победы в России вступил в силу гуманитарный режим прекращения огня, объявленный президентом Путиным. Согласно официальному заявлению, перемирие, направленное на снижение эскалации, действует с 00:00 8 мая до 24:00 10 мая. 

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Инициированный президентом России Владимиром Путиным трехдневный режим прекращения огня начал действовать, и в небе над Украиной воцарилась тишина. Об этом сообщает Reuters.  «Впервые за несколько дней над Киевом и другими крупными городами Украины не звучали сигналы воздушной тревоги. По данным на раннее утро четверга, Киев оставался спокойным — в отличие от предыдущих суток, когда город сотрясали взрывы», — пишет агентство Reuters. Издание отмечает, что на фоне объявленной паузы РФ в боевых действиях на этой неделе Украина усилила атаки дронами на Москву, что привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию столичных аэропортов. Свидетель Reuters, находящийся вблизи восточного участка фронта, также сообщил, что утром в четверг не слышал активных боевых действий, но ясности о масштабах соблюдения перемирия нет. В честь 80-летия Великой Победы в России вступил в силу гуманитарный режим прекращения огня, объявленный президентом Путиным. Согласно официальному заявлению, перемирие, направленное на снижение эскалации, действует с 00:00 8 мая до 24:00 10 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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