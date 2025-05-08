ВСУ с вечера 6 мая выпустили по России 447 дронов и ракет

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Атаку назвали самой массовой с начала СВО
Атаку назвали самой массовой с начала СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с вечера 6 мая и за ночь 7 мая выпустили 447 дронов и ракет по нескольким регионам России. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает».

«С вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака», — говорится в сообщении. Официального подтверждения данных нет.

Ранее российские регионы подвергались массированным атакам украинских беспилотников. За ночь с 25 на 26 апреля ПВО России сбили 49 дронов над пятью областями, в том числе 27 — над Курской.

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ВСУ с вечера 6 мая и за ночь 7 мая выпустили 447 дронов и ракет по нескольким регионам России. Об этом сообщает telegram-канал «Воевода Вещает». «С вечера 6 мая и за ночь 7 мая ВСУ задействовали 447 дальнобойных БПЛА и ракет. Самая массовая атака», — говорится в сообщении. Официального подтверждения данных нет. Ранее российские регионы подвергались массированным атакам украинских беспилотников. За ночь с 25 на 26 апреля ПВО России сбили 49 дронов над пятью областями, в том числе 27 — над Курской.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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