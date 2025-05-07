07 мая 2025

Синоптики уточнили прогноз погоды на 9 мая в Челябинске и области

В Челябинской области дожди на 9 мая ожидаются к вечеру
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Утром и днем праздничные мероприятия пройдут без осадков
Утром и днем праздничные мероприятия пройдут без осадков Фото:

Челябинск и область готовятся к празднованию Дня Победы. Какую погоду обещают синоптики в крупных городах региона на 9 Мая, читайте в материале URA.RU.

Челябинск, Копейск

В Челябинске и Копейске утром 9 мая синоптики обещают около 10-12 градусов тепла. Днем распогодится до 21 градуса, однако к вечеру солнце так и не выглянет из-за туч и начнется дождь с грозой, при этом похолодает до 14 градусов.

Магнитогорск

В Магнитогорске утром будет всего девять градусов тепла, к обеду потеплеет до 21 градуса, но начнется дождь, который к вечеру превратится в грозовой ливень. Ночью всего 13 градусов тепла.

Аша

В Аше утром 11-12 выше нуля, днем до 18 градусов. Дождь зарядит с обеда, к вечеру всего 12 градусов тепла. В Миассе утром восемь градусов тепла, днем до 21 градуса. С обеда и до вечера дожди, к ночи всего до 13 градусов тепла. 

Троицк, Южноуральск

В Троицке и Южноуральске дожди практически не ожидаются, утром 11-12 градусов, днем 21-22 градуса выше нуля. Осадки возможны только к позднему вечеру.

Чебаркуль

Ночью 9 мая в Чебаркуле осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла. Днем, с 11:00 до 14:00 – до 21 градуса выше нуля с ветром до трех метров в секунду. Ближе к вечеру в городе начнется дождь. К ночи температура опустится до 13 градусов.

Златоуст

В Златоусте ночью без осадков. Днем температура воздуха достигнет отметки в 20 градусов. В 14:00 может начаться дождь, который усилится к вечеру. Вечером температура воздуха будет сохраняться на отметках 12-14 градусов выше нуля. Ветер – до трех метров в секунду.

Катав-Ивановск

В Катав-Ивановске ночью 9 мая температура достигнет отметки в 11 градусов тепла, без осадков. В 11:00 воздух прогреется до 19 градусов. Однако, по прогнозу сервиса «Гисметео», в 14:00 пойдет небольшой дождь, который закончится к 23:00. Ветер на протяжении дня – от двух до пяти метров в секунду.

Озерск

Ночь в Озерске 9 мая будет спокойной – до 11 градусов тепла, без осадков. Днем будет облачно, температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. С 17:00 ожидается дождь, который сменится грозой. Ветер обещают до пяти метров в секунду.

Снежинск

9 мая ночью в Снежинске будет 9 градусов тепла, облачная погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, а порывы ветра ожидаются пять метров в секунду. По прогнозу, в 17:00 город накроют осадки, которые продлятся до глубокой ночи. Температура воздуха опустится до 10 градусов.

Синоптики предупреждали, что на вторую волну майских праздников, с 8 по 11 мая, в регионе будут дожди и грозы. Метеорологи отметили, что это происходит из-за двух циклонов, которые проходят по территории области.

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Челябинск и область готовятся к празднованию Дня Победы. Какую погоду обещают синоптики в крупных городах региона на 9 Мая, читайте в материале URA.RU. Челябинск, Копейск В Челябинске и Копейске утром 9 мая синоптики обещают около 10-12 градусов тепла. Днем распогодится до 21 градуса, однако к вечеру солнце так и не выглянет из-за туч и начнется дождь с грозой, при этом похолодает до 14 градусов. Магнитогорск В Магнитогорске утром будет всего девять градусов тепла, к обеду потеплеет до 21 градуса, но начнется дождь, который к вечеру превратится в грозовой ливень. Ночью всего 13 градусов тепла. Аша В Аше утром 11-12 выше нуля, днем до 18 градусов. Дождь зарядит с обеда, к вечеру всего 12 градусов тепла. В Миассе утром восемь градусов тепла, днем до 21 градуса. С обеда и до вечера дожди, к ночи всего до 13 градусов тепла.  Троицк, Южноуральск В Троицке и Южноуральске дожди практически не ожидаются, утром 11-12 градусов, днем 21-22 градуса выше нуля. Осадки возможны только к позднему вечеру. Чебаркуль Ночью 9 мая в Чебаркуле осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла. Днем, с 11:00 до 14:00 – до 21 градуса выше нуля с ветром до трех метров в секунду. Ближе к вечеру в городе начнется дождь. К ночи температура опустится до 13 градусов. Златоуст В Златоусте ночью без осадков. Днем температура воздуха достигнет отметки в 20 градусов. В 14:00 может начаться дождь, который усилится к вечеру. Вечером температура воздуха будет сохраняться на отметках 12-14 градусов выше нуля. Ветер – до трех метров в секунду. Катав-Ивановск В Катав-Ивановске ночью 9 мая температура достигнет отметки в 11 градусов тепла, без осадков. В 11:00 воздух прогреется до 19 градусов. Однако, по прогнозу сервиса «Гисметео», в 14:00 пойдет небольшой дождь, который закончится к 23:00. Ветер на протяжении дня – от двух до пяти метров в секунду. Озерск Ночь в Озерске 9 мая будет спокойной – до 11 градусов тепла, без осадков. Днем будет облачно, температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. С 17:00 ожидается дождь, который сменится грозой. Ветер обещают до пяти метров в секунду. Снежинск 9 мая ночью в Снежинске будет 9 градусов тепла, облачная погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, а порывы ветра ожидаются пять метров в секунду. По прогнозу, в 17:00 город накроют осадки, которые продлятся до глубокой ночи. Температура воздуха опустится до 10 градусов. Синоптики предупреждали, что на вторую волну майских праздников, с 8 по 11 мая, в регионе будут дожди и грозы. Метеорологи отметили, что это происходит из-за двух циклонов, которые проходят по территории области.
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