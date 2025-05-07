Синоптики уточнили прогноз погоды на 9 мая в Челябинске и области

Челябинск и область готовятся к празднованию Дня Победы. Какую погоду обещают синоптики в крупных городах региона на 9 Мая, читайте в материале URA.RU.
Челябинск, Копейск
В Челябинске и Копейске утром 9 мая синоптики обещают около 10-12 градусов тепла. Днем распогодится до 21 градуса, однако к вечеру солнце так и не выглянет из-за туч и начнется дождь с грозой, при этом похолодает до 14 градусов.
Магнитогорск
В Магнитогорске утром будет всего девять градусов тепла, к обеду потеплеет до 21 градуса, но начнется дождь, который к вечеру превратится в грозовой ливень. Ночью всего 13 градусов тепла.
Аша
В Аше утром 11-12 выше нуля, днем до 18 градусов. Дождь зарядит с обеда, к вечеру всего 12 градусов тепла. В Миассе утром восемь градусов тепла, днем до 21 градуса. С обеда и до вечера дожди, к ночи всего до 13 градусов тепла.
Троицк, Южноуральск
В Троицке и Южноуральске дожди практически не ожидаются, утром 11-12 градусов, днем 21-22 градуса выше нуля. Осадки возможны только к позднему вечеру.
Чебаркуль
Ночью 9 мая в Чебаркуле осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла. Днем, с 11:00 до 14:00 – до 21 градуса выше нуля с ветром до трех метров в секунду. Ближе к вечеру в городе начнется дождь. К ночи температура опустится до 13 градусов.
Златоуст
В Златоусте ночью без осадков. Днем температура воздуха достигнет отметки в 20 градусов. В 14:00 может начаться дождь, который усилится к вечеру. Вечером температура воздуха будет сохраняться на отметках 12-14 градусов выше нуля. Ветер – до трех метров в секунду.
Катав-Ивановск
В Катав-Ивановске ночью 9 мая температура достигнет отметки в 11 градусов тепла, без осадков. В 11:00 воздух прогреется до 19 градусов. Однако, по прогнозу сервиса «Гисметео», в 14:00 пойдет небольшой дождь, который закончится к 23:00. Ветер на протяжении дня – от двух до пяти метров в секунду.
Озерск
Ночь в Озерске 9 мая будет спокойной – до 11 градусов тепла, без осадков. Днем будет облачно, температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. С 17:00 ожидается дождь, который сменится грозой. Ветер обещают до пяти метров в секунду.
Снежинск
9 мая ночью в Снежинске будет 9 градусов тепла, облачная погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла, а порывы ветра ожидаются пять метров в секунду. По прогнозу, в 17:00 город накроют осадки, которые продлятся до глубокой ночи. Температура воздуха опустится до 10 градусов.
Синоптики предупреждали, что на вторую волну майских праздников, с 8 по 11 мая, в регионе будут дожди и грозы. Метеорологи отметили, что это происходит из-за двух циклонов, которые проходят по территории области.
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