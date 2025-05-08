Жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с комиком

Экс-жена Галустяна: самое ценное для меня сейчас — время с детьми
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-супруга Галустяна заявила, что держится только благодаря поддержке близких и детей
Экс-супруга Галустяна заявила, что держится только благодаря поддержке близких и детей Фото:

Экс-супруга российского комика Михаила Галустяна Виктория впервые прокомментировала их развод. В соцсетях она отметила, что переживает непростой период в жизни, но справляется с трудностями благодаря поддержке семьи и детей.

«Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала экс-супруга Галустяна. Она поблагодарила подписчиков за поддержку.

В апреле актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян объявил о расторжении брака с супругой Викторией, с которой состоял в семейных отношениях на протяжении почти 18 лет. Однако, как он сам уточнил, развод состоялся еще в прошлом году, но супруги решили не выносить личную ситуацию в публичное поле.

Жизнь после развода продолжается, и важно воспринимать разрыв отношений в положительном свете. Ссылаясь на опыт Галустяна, Психолог объяснил URA.RU, каким образом можно справиться с расставанием после долгих лет совместной жизни.

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Экс-супруга российского комика Михаила Галустяна Виктория впервые прокомментировала их развод. В соцсетях она отметила, что переживает непростой период в жизни, но справляется с трудностями благодаря поддержке семьи и детей. «Самое ценное для меня сейчас — время с детьми и близкими», — написала экс-супруга Галустяна. Она поблагодарила подписчиков за поддержку. В апреле актер, юморист и телеведущий Михаил Галустян объявил о расторжении брака с супругой Викторией, с которой состоял в семейных отношениях на протяжении почти 18 лет. Однако, как он сам уточнил, развод состоялся еще в прошлом году, но супруги решили не выносить личную ситуацию в публичное поле. Жизнь после развода продолжается, и важно воспринимать разрыв отношений в положительном свете. Ссылаясь на опыт Галустяна, Психолог объяснил URA.RU, каким образом можно справиться с расставанием после долгих лет совместной жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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