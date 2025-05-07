07 мая 2025

В Челябинске отменили авиарейсы до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Два рейса в московский аэропорт Шереметьево отменены
Два рейса в московский аэропорт Шереметьево отменены Фото:

В аэропорту Челябинска 8 мая отменили вылет двух рейсов до московского аэропорта Шереметьево от авиакомпании «Аэрофлот». Рейс «Победы» задерживается на шесть часов.

«Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе, путём отмены ряда рейсов», — напомнили в пресс-службе аэропорта. Ограничения действуют также 8 мая.

В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что вернут деньги за билеты. Если билеты приобретены на сайте или в офисах компании, это произойедет автоматически. На ближайшие рейсы в течение семи дней можно купить новый билет с сохранением тарифа и класса обслуживания.

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В аэропорту Челябинска 8 мая отменили вылет двух рейсов до московского аэропорта Шереметьево от авиакомпании «Аэрофлот». Рейс «Победы» задерживается на шесть часов. «Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе, путём отмены ряда рейсов», — напомнили в пресс-службе аэропорта. Ограничения действуют также 8 мая. В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что вернут деньги за билеты. Если билеты приобретены на сайте или в офисах компании, это произойедет автоматически. На ближайшие рейсы в течение семи дней можно купить новый билет с сохранением тарифа и класса обслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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