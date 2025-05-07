В Челябинске отменили авиарейсы до Москвы

В аэропорту Челябинска 8 мая отменили вылет двух рейсов до московского аэропорта Шереметьево от авиакомпании «Аэрофлот». Рейс «Победы» задерживается на шесть часов.
«Вследствие ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районах аэропортов Центральной России от 6 мая, а также на прилёт и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево от 7 мая, авиакомпания вынужденно корректирует расписание, в том числе, путём отмены ряда рейсов», — напомнили в пресс-службе аэропорта. Ограничения действуют также 8 мая.
В авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что вернут деньги за билеты. Если билеты приобретены на сайте или в офисах компании, это произойедет автоматически. На ближайшие рейсы в течение семи дней можно купить новый билет с сохранением тарифа и класса обслуживания.
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