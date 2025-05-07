07 мая 2025

В Челябинске иномарка врезалась в киоск. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло утром 8 мая
ДТП произошло утром 8 мая Фото:

В Челябинске утром 8 мая на Комсомольском проспекте водитель иномарки врезался в другой автомобиль и отлетел в киоск, а затем опрокинулся. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Киа Спортейдж, под управлением женщины 1992 года рождения, и автомобилем Киа Рио, под управлением мужчины 1975 года рождения. После этого Киа Спортейдж совершил наезд на препятствие (киоск) с последующим опрокидыванием», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В городской ГАИ добавили, что авария произошла 8 мая в 10:30 часов около дома 23д/3 на Комсомольском проспекте. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Киа Рио. В машине Киа Спортейдж водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.

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В Челябинске утром 8 мая на Комсомольском проспекте водитель иномарки врезался в другой автомобиль и отлетел в киоск, а затем опрокинулся. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Киа Спортейдж, под управлением женщины 1992 года рождения, и автомобилем Киа Рио, под управлением мужчины 1975 года рождения. После этого Киа Спортейдж совершил наезд на препятствие (киоск) с последующим опрокидыванием», — уточнили в пресс-службе ведомства. В городской ГАИ добавили, что авария произошла 8 мая в 10:30 часов около дома 23д/3 на Комсомольском проспекте. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Киа Рио. В машине Киа Спортейдж водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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