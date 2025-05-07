В Челябинске утром 8 мая на Комсомольском проспекте водитель иномарки врезался в другой автомобиль и отлетел в киоск, а затем опрокинулся. Подробности аварии сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Киа Спортейдж, под управлением женщины 1992 года рождения, и автомобилем Киа Рио, под управлением мужчины 1975 года рождения. После этого Киа Спортейдж совершил наезд на препятствие (киоск) с последующим опрокидыванием», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В городской ГАИ добавили, что авария произошла 8 мая в 10:30 часов около дома 23д/3 на Комсомольском проспекте. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Киа Рио. В машине Киа Спортейдж водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали.
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