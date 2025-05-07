В Пермском крае закрыли две опасные шаурмичные

В Пермском крае по решению суда временно приостановлена деятельность двух предприятий общественного питания из-за выявленных нарушений санитарных требований. Управление Роспотребнадзора совместно с представителями прокуратуры проверили павильоны «Шаурма» в населенных пунктах Барда и Чернушка.
«В Барде на 60 суток закрыто кафе, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Кадрддину Шерову, расположенное на Ленина, 46б. Специалисты зафиксировали там отсутствие системы производственного контроля, а также цехового разделения при работе с сырьем. У части персонала отсутствовали медицинские книжки. Кроме того, не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, а также необходимые технологические документы и инструкции», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
Схожие нарушения выявлены и в заведении предпринимателя Махмадшарифа Умедджони, находящемся в Чернушке по адресу улица Ленина, 80. Помимо перечисленных несоответствий, в кафе обнаружили просроченные продукты питания. В целях обеспечения безопасности здоровья посетителей суд постановил приостановить работу данного объекта сроком на 80 суток.
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