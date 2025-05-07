07 мая 2025

В Пермском крае закрыли две опасные шаурмичные

Роспотребнадзор: в Пермском крае закрыли две точки с шаурмой из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведения приостановили работу на 60 и 80 суток
Заведения приостановили работу на 60 и 80 суток Фото:

В Пермском крае по решению суда временно приостановлена деятельность двух предприятий общественного питания из-за выявленных нарушений санитарных требований. Управление Роспотребнадзора совместно с представителями прокуратуры проверили павильоны «Шаурма» в населенных пунктах Барда и Чернушка.

«В Барде на 60 суток закрыто кафе, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Кадрддину Шерову, расположенное на Ленина, 46б. Специалисты зафиксировали там отсутствие системы производственного контроля, а также цехового разделения при работе с сырьем. У части персонала отсутствовали медицинские книжки. Кроме того, не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, а также необходимые технологические документы и инструкции», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. 

Схожие нарушения выявлены и в заведении предпринимателя Махмадшарифа Умедджони, находящемся в Чернушке по адресу улица Ленина, 80. Помимо перечисленных несоответствий, в кафе обнаружили просроченные продукты питания. В целях обеспечения безопасности здоровья посетителей суд постановил приостановить работу данного объекта сроком на 80 суток.

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В Пермском крае по решению суда временно приостановлена деятельность двух предприятий общественного питания из-за выявленных нарушений санитарных требований. Управление Роспотребнадзора совместно с представителями прокуратуры проверили павильоны «Шаурма» в населенных пунктах Барда и Чернушка. «В Барде на 60 суток закрыто кафе, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Кадрддину Шерову, расположенное на Ленина, 46б. Специалисты зафиксировали там отсутствие системы производственного контроля, а также цехового разделения при работе с сырьем. У части персонала отсутствовали медицинские книжки. Кроме того, не были предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, а также необходимые технологические документы и инструкции», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.  Схожие нарушения выявлены и в заведении предпринимателя Махмадшарифа Умедджони, находящемся в Чернушке по адресу улица Ленина, 80. Помимо перечисленных несоответствий, в кафе обнаружили просроченные продукты питания. В целях обеспечения безопасности здоровья посетителей суд постановил приостановить работу данного объекта сроком на 80 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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