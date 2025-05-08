Путин заявил, что рад видеть Си Цзиньпина в Москве

Президент России Владимир Путин тепло приветствовал председателя КНР Си Цзиньпина в Москве, куда тот прибыл для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Встреча лидеров прошла накануне Парада Победы, который состоится 9 мая 2025 года. Путин подчеркнул значимость визита, отметив, что Си Цзиньпин, как и на предыдущую юбилейную дату, приехал разделить с Россией память о священной победе.
«Рад приветствовать. Признателен что как и в прошлую Юбилейную дату приехали разделить с нами священную для нас победу. Завтра пройдет парадный расчет НОАК. Один из многочисленных иностранных воинских контингентов. Вместе с китайскими друзьями стоим на страже исторической правды», — заявил Путин. Видео со встречи лидеров опубликовано в telegram-канале Кремля. Российский президент также поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение российской делегации на мероприятия в Китае, посвященные победе над милитаристской Японией, и подтвердил участие России в саммите ШОС.
Путин назвал боевое братство, сложившееся в военные годы, основой внешнеполитического партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая. «Укреплять взаимоотношения и расширять дружбу — это выбор России и Китайской Народной Республики», — сказал он, обращаясь к Си Цзиньпину. Президент особо отметил жертвы, которые понесли обе страны: СССР потерял более 27 миллионов жизней, а Китай — 37 миллионов человек, подчеркнув, что эта память останется незыблемой.
Визит Си Цзиньпина, начавшийся 7 мая, продлится до 10 мая. Помимо участия в торжествах, лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, включая проект газопровода «Сила Сибири — 2» и актуальные международные вопросы. Встреча проходит в рамках Годов культуры России и Китая, что подчёркивает укрепление гуманитарных связей между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.