Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за приглашение на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Об этом он заявил во время переговоров в Кремле 8 мая 2025 года, накануне Парада Победы в Москве.
«Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — сказал Путин, подчеркнув значимость совместного празднования исторической победы. Видео со встречи приводит telegram-канал Кремля.
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 7–10 мая 2025 года для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стал значимым событием в российско-китайских отношениях. Переговоры Путина и Си Цзиньпина будут сосредоточены на развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры обсудят проект газопровода «Сила Сибири — 2», который должен усилить энергетическое сотрудничество, а также затронули ситуацию на Украине и отношения России с США.
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