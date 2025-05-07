Летчики из ХМАО раскрыли программу воздушного бессмертного полка

В Ханты-Мансийском автономном округе в честь празднования 80-летия Великой Победы авиационная пилотажная группа «Барсы» совершит полет над несколькими городами региона. В небо поднимутся семь самолетов с портретами ветеранов.
«Утверждена программа воздушного полёта авиационной группы высшего пилотажа „Барсы“. Семь наших самолетов совершат перелёт над шестью городами Югры», — сообщили в своих социальных сетях пилоты. На самолетах будут размещены портреты ветеранов Великой Отечественной войны.
Бессмертный полк в небе увидят жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса и Сургута. 9 мая в 12:00 состоится полет в Ханты-Мансийске, в 15:00 — в Нефтеюганске, в 18:00 — в Сургуте. 10 мая пилотажная группа в 14:00 пролетит над Нижневартовском, в 15:40 — над Мегионом, в 16:00 запланирован полет над Лангепасом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске прошел праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во время него зрители вместе с артистами почтили память героев и дали старт акции «Бессмертный полк».
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