07 мая 2025

Власти Ямала установили жесткие сроки на сокращение численности иностранных рабочих

К началу лета в ЯНАО не должно остаться мигрантов в сельском хозяйстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов изгоняют из сельского хозяйства ЯНАО
Мигрантов изгоняют из сельского хозяйства ЯНАО Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе введены новые ограничения по численности иностранных работников на предприятиях различных отраслей. Бизнесу необходимо привести количество трудящихся мигрантов в соответствие с установленными лимитами в строго определенные сроки, которые зависят от сферы деятельности компании, сообщили в окружном депаратменте экономики. 

«Ямальскому бизнесу необходимо привести численность иностранных работников на своих предприятиях в соответствие с новыми ограничениями, затрагивающими широкий спектр отраслей экономики региона», — сообщает ведомство в Telegram. 

По данным источника, до 28 мая 2025 года компании, работающие в сфере сельского хозяйства, операций с недвижимостью, административной деятельности, а также спорта и развлечений, обязаны привести численность иностранных работников к установленным нормативам.

До 1 июня 2025 года аналогичные требования должны выполнить предприятия, занятые в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и общественном питании, профессиональной, научной и технической деятельности, образовании, здравоохранении и социальных услугах, а также предоставлении персональных и иных услуг и деятельности домашних хозяйств.

Для предприятий, осуществляющих торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, крайний срок для приведения численности иностранных работников к новым нормам установлен на 1 сентября 2024 года.

Ранее вопросы регулирования трудовой миграции активно обсуждались в Заксобрании ЯНАО, где отмечали необходимость баланса между контролем за численностью мигрантов и интеграцией приезжих для устойчивого развития региона. На Ямале трудится около 15,8 тыс. иностранных граждан, в основном из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, а ужесточение законодательства уже привело к сокращению числа мигрантов и кадровому дефициту в ряде отраслей.

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В Ямало-Ненецком автономном округе введены новые ограничения по численности иностранных работников на предприятиях различных отраслей. Бизнесу необходимо привести количество трудящихся мигрантов в соответствие с установленными лимитами в строго определенные сроки, которые зависят от сферы деятельности компании, сообщили в окружном депаратменте экономики.  «Ямальскому бизнесу необходимо привести численность иностранных работников на своих предприятиях в соответствие с новыми ограничениями, затрагивающими широкий спектр отраслей экономики региона», — сообщает ведомство в Telegram.  По данным источника, до 28 мая 2025 года компании, работающие в сфере сельского хозяйства, операций с недвижимостью, административной деятельности, а также спорта и развлечений, обязаны привести численность иностранных работников к установленным нормативам. До 1 июня 2025 года аналогичные требования должны выполнить предприятия, занятые в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе и общественном питании, профессиональной, научной и технической деятельности, образовании, здравоохранении и социальных услугах, а также предоставлении персональных и иных услуг и деятельности домашних хозяйств. Для предприятий, осуществляющих торговлю и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, крайний срок для приведения численности иностранных работников к новым нормам установлен на 1 сентября 2024 года. Ранее вопросы регулирования трудовой миграции активно обсуждались в Заксобрании ЯНАО, где отмечали необходимость баланса между контролем за численностью мигрантов и интеграцией приезжих для устойчивого развития региона. На Ямале трудится около 15,8 тыс. иностранных граждан, в основном из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, а ужесточение законодательства уже привело к сокращению числа мигрантов и кадровому дефициту в ряде отраслей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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