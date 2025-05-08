В свердловском городе задержали полицейского начальника и его коллегу

В Невьянске задержали главного борца с коррупцией Храмкова

Алексея Храмкова, по слухам, задержали 6 мая (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Невьянске (Свердловская область), по неофициальным данным, задержали начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) местного ОМВД — Алексея Храмкова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«Вместе с Храмковым задержан его подчиненный. Операция по поимке прошла 5-го или 6 мая», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, полицейским могут вменять коррупционную статью. «Предположительно, они покровительствовали предпринимателям, чей бизнес связан с драгоценными металлами», — добавил источник.

В свердловском УФСБ отказались от комментариев. URA.RU обратилось в региональное СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.