В свердловском городе задержали полицейского начальника и его коллегу

В Невьянске (Свердловская область), по неофициальным данным, задержали начальника отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) местного ОМВД — Алексея Храмкова. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.
«Вместе с Храмковым задержан его подчиненный. Операция по поимке прошла 5-го или 6 мая», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, полицейским могут вменять коррупционную статью. «Предположительно, они покровительствовали предпринимателям, чей бизнес связан с драгоценными металлами», — добавил источник.
В свердловском УФСБ отказались от комментариев. URA.RU обратилось в региональное СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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