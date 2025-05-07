07 мая 2025

Под Челябинском разбился микроавтобус с восемью пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ранним утром
Авария произошла ранним утром Фото:

В Челябинской области на Троицком тракте ранним утром 8 мая произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали восемь пассажиров. Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонный блок.

"В 04:10 часов на 54-м км автодороги "Челябинск-Троицк" на ремонтном участке дороги водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Хундай", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дорожный знак, а затем на железобетонный блок", — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла в Еманжелинском районе.

Водитель в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Все восемь пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, не пострадали.

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В Челябинской области на Троицком тракте ранним утром 8 мая произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали восемь пассажиров. Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонный блок. "В 04:10 часов на 54-м км автодороги "Челябинск-Троицк" на ремонтном участке дороги водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Хундай", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дорожный знак, а затем на железобетонный блок", — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла в Еманжелинском районе. Водитель в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Все восемь пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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