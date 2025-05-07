В Челябинской области на Троицком тракте ранним утром 8 мая произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали восемь пассажиров. Водитель врезался в дорожный знак, а затем в бетонный блок.
"В 04:10 часов на 54-м км автодороги "Челябинск-Троицк" на ремонтном участке дороги водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Хундай", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на дорожный знак, а затем на железобетонный блок", — уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Авария произошла в Еманжелинском районе.
Водитель в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Все восемь пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, не пострадали.
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