Лидер Китая сообщил, кто внес наибольший вклад в победу над фашизмом

Китай и Россия сыграли ключевую роль в разгроме фашизма в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом», — заявил китайский лидер. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Си Цзиньпин отметил, что государства сыграли ключевую роль в формировании основ послевоенного мирового устройства.
Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Визит продлится до 10 мая.
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