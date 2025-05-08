Лидер Китая сообщил, кто внес наибольший вклад в победу над фашизмом

Си Цзиньпин: Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом
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Си Цзиньпин отметил роль Китая и России в формировании основ послевоенного устройства
Си Цзиньпин отметил роль Китая и России в формировании основ послевоенного устройства Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Китай и Россия сыграли ключевую роль в разгроме фашизма в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. 

«Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом», — заявил китайский лидер. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Си Цзиньпин отметил, что государства сыграли ключевую роль в формировании основ послевоенного мирового устройства.

Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Визит продлится до 10 мая.

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Китай и Россия сыграли ключевую роль в разгроме фашизма в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.  «Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом», — заявил китайский лидер. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Си Цзиньпин отметил, что государства сыграли ключевую роль в формировании основ послевоенного мирового устройства. Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Визит продлится до 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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