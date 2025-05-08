Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Самолет лидера Китая приземлился в аэропорту Внуково-2 около 18:00 мск 7 мая. Визит продлится до 10 мая, и в центре внимания будут не только праздничные мероприятия, но и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В аэропорту Си Цзиньпина встретила вице-премьер России Татьяна Голикова, а у трапа его приветствовали почетный караул и военный оркестр. Как проходила встреча высокопоставленного гостя — в фоторепортаже URA.RU.
Китайского лидера сопровождают высокопоставленные чиновники, включая руководителя секретариата ЦК КПК Цай Ци и министра иностранных дел КНР Ван И. Кремль сообщил, что Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, включая проект газопровода «Сила Сибири-2», а также вопросы международной повестки: ситуацию на Украине и отношения России и США. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры 8 мая станут стратегическими консультациями по глобальным и региональным проблемам.
В Москве также прошли мероприятия, подчеркивающие историческую память и культурные связи двух стран. В Доме Пашкова состоялись церемония запуска телепроекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» и форум гуманитарного сотрудничества «Светоч мира и новые исторические рубежи». Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что сохранение памяти о подвигах российского и китайского народов и недопущение фальсификации истории — ключевые задачи. Форум, поддержанный телеграммами Путина и Си Цзиньпина, стал частью празднования 80-летия Победы, укрепляя двусторонние связи.
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