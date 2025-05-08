Си Цзиньпин дал сильное обещание России на переговорах с Путиным

Китай и Россия способны противостоять любым неблагоприятным обстоятельствам и совместно преодолевать возникающие трудности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Китай и Россия <...> будут рука об руку преодолевать любые преграды», — заявил председатель КНР. Трансляция велась в официальном telegram-канале Кремля. Си Цзиньпин также отметил, что страны способны противостоять любой «непогоде».
В Кремле состоялись переговоры между Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух государств подписали заявление, направленное на укрепление партнерства, а также приняли решения по многим другим вопросам.
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