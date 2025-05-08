Соседов рассказал о своей судьбе на ТВ после скандала на «Суперстаре»

Критик Сергей Соседов примет участие в новом сезоне «Суперстара». Несмотря на скандал в финале последнего шоу, организаторы приняли решение продолжить сотрудничество с ним. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
Напомним, Соседов после финала «Суперстара» открыто заявил: он не принимает итоги телевизионного конкурса. Музыкальный критик назвал победу Ксении Георгиади «нечистой», мол, она случилась только потому, что после скандала с Лерой Кудрявцевой засудили Азизу. Тогда многие предполагали, что из-за резкой критики Соседов может лишиться своего места среди членов жюри. Сам Сергей уверял: по поводу своей дальнейшей деятельности на проекте ему ничего неизвестно. На днях он внес ясность относительно своей судьбы на ТВ.
«Была некоторая неопределенность относительно моего дальнейшего участия в „Суперстаре“, потому что на телевидении никогда ничего загадывать нельзя, — говорит Сергей. — Я был готов к любому исходу событий. Теперь могу сказать точно: я буду принимать участие в проекте, как обычно, в качестве члена жюри. Мне на днях позвонили руководители программы и пригласили на съемки в новый сезон».
По словам Соседова, информации о программе нового сезона пока нет. Но точно известно, что в проекте будут участвовать исключительно вокально-инструментальные группы.
«Сезон ВИА у нас уже был в прошлом году, и он получился, как вы знаете, весьма успешным. Поэтому в этом году будет продолжение. Не могу вам рассказать никаких подробностей, потому что они мне и самому неизвестны. Я пока не знаю ни состав участников, ни состав жюри.. Но, предполагаю, что будет интересно. На „Суперстаре“ у нас никогда не бывает скучно».
У Соседова сейчас весьма насыщенный график. Он проводит творческие вечера, выступает на корпоративах, а на днях появился в Санкт-Петербурге, где стал членом жюри на конкурсе песен знаменитого поэта Александр Шаганова. Во время вечера Соседов отслушал более пятидесяти участников из разных уголков России: Москвы, Тюмени, Пензы, Казани, Перми, Уфы… От увиденного Соседов остался в восторге.
«Я получил большое удовольствие от этого конкурса, — не скрывал эмоций Соседов. — Во-первых, сегодня прозвучали почти все знаменитые и любимые мною песни на стихи Шаганова, которые в свое время исполняли „Любэ“, „Иванушки“, София Ротару, Сергей Чумаков... Даже песню „Кристиан“ из репертуара Пугачевой одна из участниц исполнила. Ребята все очень хорошие, хотя, в основном, непрофессиональные».
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