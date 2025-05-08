Санврачи нагрянут в ресторан Екатеринбурга после массовых жалоб на отравление

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит ресторан «Мидийное место» в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» после жалоб на отравление из-за устриц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания и отберут пробы для лабораторных исследований», — говорится в сообщении. Отмечается, что официальной информации из больниц не поступало.
Об отравлениях после ужина с устрицами жители уральской столицы стали оставлять в отзывах различных сервисов — как минимум семь человек заявили об этом. По их словам, все они ели устрицы в начале мая.
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