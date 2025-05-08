Санврачи нагрянут в ресторан Екатеринбурга после массовых жалоб на отравление

Роспотребнадзор проверит «Мидийное место» в «Гринвиче» после жалоб на отравление
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На отравление гости ресторана стали жаловаться в отзывах
На отравление гости ресторана стали жаловаться в отзывах Фото:

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит ресторан «Мидийное место» в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» после жалоб на отравление из-за устриц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания и отберут пробы для лабораторных исследований», — говорится в сообщении. Отмечается, что официальной информации из больниц не поступало.

Об отравлениях после ужина с устрицами жители уральской столицы стали оставлять в отзывах различных сервисов — как минимум семь человек заявили об этом. По их словам, все они ели устрицы в начале мая.

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит ресторан «Мидийное место» в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» после жалоб на отравление из-за устриц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Специалисты оценят соблюдение норм санитарного законодательства в организации общественного питания и отберут пробы для лабораторных исследований», — говорится в сообщении. Отмечается, что официальной информации из больниц не поступало. Об отравлениях после ужина с устрицами жители уральской столицы стали оставлять в отзывах различных сервисов — как минимум семь человек заявили об этом. По их словам, все они ели устрицы в начале мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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