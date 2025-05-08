В Екатеринбурге состоялся митинг-концерт в честь Дня Победы

Мероприятие прошло в Академическом районе Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга горожане вышли с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. О первом в регионе «Бессмертном полку», который организовали за день до 9 Мая, — в отчете URA.RU

Митинг-концерт «Парад поколений» прошел в Преображенском парке. Колонны курсантов юнармии и воспитанников детских садов и школ с флагами прошли до главной сцены под сопровождение оркестра. На самом деле участников, взявших с собой портреты, было не очень много.

Некоторые пришли с несколькими портретами Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Мой прадед Виктор Петрович дошел до Берлина. Сражался храбро. Очень мужественным был. Для нас 9 Мая — это прежде всего память о нем», — поделилась с корреспондентом Валентина.

Парад принимали не только ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, но и герои российской спецоперации на Украине. Почетных гостей встретили громкими овациями. «Это великий праздник. Олицетворяет подвиг нашего народа. Предки выстояли, а значит и мы сможем справиться со всем», — убежден Руслан.

Собравшихся поприветствовал глава Академического района Николай Смирнягин: «Уважаемые жители и гости [нашего района], ветераны, педагоги, дорогие ребята. Сегодня в канун 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы проводим парад, чтобы отдать дань памяти нашим бабушкам, дедушкам, прабабушкам и прадедушкам, которые ценою жизни подарили нам мирное небо, право учиться и работать. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти 42 ветеранам [ВОВ], которые проживают в Академическом. Чтим тех, кто сейчас защищает нас на спецоперации. Мы благодарны, и ждем их с победой».

На акции собралось несколько десятков горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU

Затем слово взял депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских: «Завтра будет самый важный праздник для нашей страны. Это праздник со слезами на глазах. Мы всегда помнили и будем помнить наших ветеранов…»

На территории парка развернули небольшую полевую кухню. Военные разливали чай и предлагали кашу. «Конечно, подходят. Только контейнер закроем, к нам уже очередь выстроилась», — отшутился солдат на раздаче. «Мы вот не рискнули попробовать. Холера всякая ходит, я испугалась за детей», — сказала женщина.

«Прадедушка — танкист. Руководил экипажем во время битвы под Прохоровкой. Участвовал в Курской битве. К сожалению, погиб. Но мы помним и будем помнить его подвиг. О его героизме каждый год рассказываем детям», — поделилась Ксения. Затем в небо отпустили белых голубей. «Чтобы было небо мирным», — произнес ведущий. Концерт продолжился легендарной «Катюшей».