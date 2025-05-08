Reuters: Россия и США обсуждают возможное возобновление поставок газа в Европу

Представители Соединенных Штатов и России провели переговоры, посвященные возможному содействию США в восстановлении экспорта российского газа в Европу. Об этом сообщило агентства Reuters.
«Официальные лица Вашингтона и Москвы провели переговоры о помощи США в возобновлении поставок российского газа на континент», — передает агентство. Там уточнили, что обсуждения состоялись на фоне охлаждения энергетических отношений между Европой и Россией.
В первом квартале 2025 года российский сжиженный природный газ занял 16% европейского рынка СПГ. Ранее доля российского газа достигала 36%, передает RT. Импорт газа Европой сократился в 2022 году.
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