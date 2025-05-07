07 мая 2025

В Челябинске скончался бывший главный дорожник региона Добрынин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Добрынин скончался 8 мая
Виктор Добрынин скончался 8 мая Фото:

В Челябинске скончался бывший главный дорожник региона, почетный гражданин города Копейска Виктор Добрынин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выражает соболезнования по поводу ухода из жизни Виктора Добрынина. Почетного гражданина Копейска, бывшего начальника главного управления дорожного хозяйства Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Виктор Георгиевич Добрынин родился 20 ноября 1935 года в Копейске. После окончания Челябинского автотранспортного техникума, а также прохождения военной службы, в 1958 году начал трудовую деятельность в Копейском автотранспортном предприятии, где был принят на должность сменного механика. Спустя полгода он был назначен начальником гаража, в 1961 году стал главным инженером, а с октября 1964 года директором.

Параллельно Добрынин получил высшее образование в институте механизации и электрификации сельского хозяйства, совмещая учебу с работой. В 1973 году он был избран первым заместителем председателя горисполкома Совета народных депутатов, а спустя шесть лет занял пост председателя. 

По ротации кадров в 1985 году Добрынин был назначен начальником Главного управления дорожного хозяйства области. Под его руководством регион достиг ведущих позиций в стране по строительству, ремонту и эксплуатации дорожной сети, ежегодно капитально возводилось и реконструировалось от 700 до 900 километров дорог.

Виктор Георгиевич был удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, а также награжден знаками «Почетный дорожник РСФСР», «Отличник бытового обслуживания населения», «Отличник гражданской обороны СССР» за значительный вклад в развитие региона и выдающиеся трудовые достижения. 24 августа 2016 года решением Собрания депутатов Копейска Добрынину было присвоено звание «Почетный гражданин города Копейска».

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В Челябинске скончался бывший главный дорожник региона, почетный гражданин города Копейска Виктор Добрынин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области выражает соболезнования по поводу ухода из жизни Виктора Добрынина. Почетного гражданина Копейска, бывшего начальника главного управления дорожного хозяйства Челябинской области», — уточнили в пресс-службе ведомства. Виктор Георгиевич Добрынин родился 20 ноября 1935 года в Копейске. После окончания Челябинского автотранспортного техникума, а также прохождения военной службы, в 1958 году начал трудовую деятельность в Копейском автотранспортном предприятии, где был принят на должность сменного механика. Спустя полгода он был назначен начальником гаража, в 1961 году стал главным инженером, а с октября 1964 года директором. Параллельно Добрынин получил высшее образование в институте механизации и электрификации сельского хозяйства, совмещая учебу с работой. В 1973 году он был избран первым заместителем председателя горисполкома Совета народных депутатов, а спустя шесть лет занял пост председателя.  По ротации кадров в 1985 году Добрынин был назначен начальником Главного управления дорожного хозяйства области. Под его руководством регион достиг ведущих позиций в стране по строительству, ремонту и эксплуатации дорожной сети, ежегодно капитально возводилось и реконструировалось от 700 до 900 километров дорог. Виктор Георгиевич был удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, а также награжден знаками «Почетный дорожник РСФСР», «Отличник бытового обслуживания населения», «Отличник гражданской обороны СССР» за значительный вклад в развитие региона и выдающиеся трудовые достижения. 24 августа 2016 года решением Собрания депутатов Копейска Добрынину было присвоено звание «Почетный гражданин города Копейска».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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