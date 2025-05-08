В Перми на время запретят перевозить опасные грузы

Движение транспорта, перевозящего опасные грузы с первого по девятый классы, будет временно ограничено в Перми с 23:00 8 мая до 02:00 10 мая 2025 года. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края. Ограничения вводятся на автодорогах местного значения в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Изменение схемы движения вводится в целях обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве также пояснили, что запрет распространяется исключительно на транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов всех классов опасности с 1 по 9. Ограничения не затронут другой автотранспорт, а движение по дорогам общего пользования будет осуществляться в штатном режиме.
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