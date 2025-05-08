В Перми на время запретят перевозить опасные грузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение будет действовать с 8 по 10 мая
Ограничение будет действовать с 8 по 10 мая Фото:

Движение транспорта, перевозящего опасные грузы с первого по девятый классы, будет временно ограничено в Перми с 23:00 8 мая до 02:00 10 мая 2025 года. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края. Ограничения вводятся на автодорогах местного значения в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Изменение схемы движения вводится в целях обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также пояснили, что запрет распространяется исключительно на транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов всех классов опасности с 1 по 9. Ограничения не затронут другой автотранспорт, а движение по дорогам общего пользования будет осуществляться в штатном режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение транспорта, перевозящего опасные грузы с первого по девятый классы, будет временно ограничено в Перми с 23:00 8 мая до 02:00 10 мая 2025 года. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края. Ограничения вводятся на автодорогах местного значения в связи с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Изменение схемы движения вводится в целях обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в сообщении ведомства. В ведомстве также пояснили, что запрет распространяется исключительно на транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов всех классов опасности с 1 по 9. Ограничения не затронут другой автотранспорт, а движение по дорогам общего пользования будет осуществляться в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...