07 мая 2025

В центре Челябинска сбили мотоциклиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла вечером
Авария произошла вечером Фото:

В центре Челябинска, на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой, произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники реанимации и МЧС.

«Мотоциклиста сбили на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой. Возможно второй участник аварии — серая Lada Granta. У нее сильно помята дверь и выбиты стекла», — пишет издание «74.ру».

В результате столкновения колесо мотоцикла получило значительные повреждения. В  пресс-службе городской ГАИ ответили, что подробности ДТП выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Челябинска, на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой, произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники реанимации и МЧС. «Мотоциклиста сбили на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой. Возможно второй участник аварии — серая Lada Granta. У нее сильно помята дверь и выбиты стекла», — пишет издание «74.ру». В результате столкновения колесо мотоцикла получило значительные повреждения. В  пресс-службе городской ГАИ ответили, что подробности ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...