В центре Челябинска сбили мотоциклиста

Авария произошла вечером
В центре Челябинска, на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой, произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники реанимации и МЧС.
«Мотоциклиста сбили на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой. Возможно второй участник аварии — серая Lada Granta. У нее сильно помята дверь и выбиты стекла», — пишет издание «74.ру».
В результате столкновения колесо мотоцикла получило значительные повреждения. В пресс-службе городской ГАИ ответили, что подробности ДТП выясняются.
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