Нового Папу Римского выбрали в последний день конклава

В Ватикане избрали нового Папу Римского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ватикане 133 кардинала выбирали 267-го понтифика
В Ватикане 133 кардинала выбирали 267-го понтифика Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

В завершающий день конклава из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что свидетельствует о выборе нового Папы Римского. Об этом сообщила газета Daily Mail. 

"Из трубы Сикстинской капеллы наконец-то поднялся белый дым, что стало сигналом о том, что кардиналы избрали нового Папу во второй и последний день конклава", — написало издание. Там добавили, что на площади Святого Петра собрались люди, ожидая объявления о новом Папе.

В Ватикане 133 кардинала из 70 стран приступили к традиционному процессу избрания 267-го понтифика после смерти Папы Франциска в прошлом месяце. Первый и второй туры голосования завершились появлением черного дыма, что означало отсутствие результата. После третьего голосования дым не появился вовсе, и к 16:30 новый Папа так и не был определен.

Теперь кардиналы могут проводить до четырех голосований в день, а появление белого дыма станет сигналом об избрании нового Папы. Как отмечают наблюдатели, достичь согласия с первых туров маловероятно, поскольку предыдущие выборы часто длились несколько дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В завершающий день конклава из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что свидетельствует о выборе нового Папы Римского. Об этом сообщила газета Daily Mail.  "Из трубы Сикстинской капеллы наконец-то поднялся белый дым, что стало сигналом о том, что кардиналы избрали нового Папу во второй и последний день конклава", — написало издание. Там добавили, что на площади Святого Петра собрались люди, ожидая объявления о новом Папе. В Ватикане 133 кардинала из 70 стран приступили к традиционному процессу избрания 267-го понтифика после смерти Папы Франциска в прошлом месяце. Первый и второй туры голосования завершились появлением черного дыма, что означало отсутствие результата. После третьего голосования дым не появился вовсе, и к 16:30 новый Папа так и не был определен. Теперь кардиналы могут проводить до четырех голосований в день, а появление белого дыма станет сигналом об избрании нового Папы. Как отмечают наблюдатели, достичь согласия с первых туров маловероятно, поскольку предыдущие выборы часто длились несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...