Нового Папу Римского выбрали в последний день конклава

В завершающий день конклава из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что свидетельствует о выборе нового Папы Римского. Об этом сообщила газета Daily Mail.
"Из трубы Сикстинской капеллы наконец-то поднялся белый дым, что стало сигналом о том, что кардиналы избрали нового Папу во второй и последний день конклава", — написало издание. Там добавили, что на площади Святого Петра собрались люди, ожидая объявления о новом Папе.
В Ватикане 133 кардинала из 70 стран приступили к традиционному процессу избрания 267-го понтифика после смерти Папы Франциска в прошлом месяце. Первый и второй туры голосования завершились появлением черного дыма, что означало отсутствие результата. После третьего голосования дым не появился вовсе, и к 16:30 новый Папа так и не был определен.
Теперь кардиналы могут проводить до четырех голосований в день, а появление белого дыма станет сигналом об избрании нового Папы. Как отмечают наблюдатели, достичь согласия с первых туров маловероятно, поскольку предыдущие выборы часто длились несколько дней.
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