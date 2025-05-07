07 мая 2025

Небесный «Бессмертный полк» пролетит над городами ХМАО

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«Бессмертный полк в небе» увидят жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса
«Бессмертный полк в небе» увидят жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса Фото:

Пилотажная группа «Барсы» 9 и 10 мая проведет воздушное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны над городами ХМАО. «Бессмертный полк в небе Югры» смогут наблюдать жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.

«Уже завтра пилотажная группа „Барсы“ поднимется в небо с портретами героев Великой Отечественной войны», — сказано в telegram-канале губернатора. В рамках проекта летчики также проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о вкладе советской авиации в достижение Победы в 1945 году.

Кухарук встретился с участниками пилотажной группы и поблагодарил за размещение на борту самолета портрета своего деда Ивана Григорьевича Кухарука — ветерана Великой Отечественной войны. В 2025 году проект «Бессмертный полк в небе Югры» получил поддержку гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 

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Пилотажная группа «Барсы» 9 и 10 мая проведет воздушное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны над городами ХМАО. «Бессмертный полк в небе Югры» смогут наблюдать жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук. «Уже завтра пилотажная группа „Барсы“ поднимется в небо с портретами героев Великой Отечественной войны», — сказано в telegram-канале губернатора. В рамках проекта летчики также проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о вкладе советской авиации в достижение Победы в 1945 году. Кухарук встретился с участниками пилотажной группы и поблагодарил за размещение на борту самолета портрета своего деда Ивана Григорьевича Кухарука — ветерана Великой Отечественной войны. В 2025 году проект «Бессмертный полк в небе Югры» получил поддержку гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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