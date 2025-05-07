Небесный «Бессмертный полк» пролетит над городами ХМАО

Пилотажная группа «Барсы» 9 и 10 мая проведет воздушное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны над городами ХМАО. «Бессмертный полк в небе Югры» смогут наблюдать жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Мегиона и Лангепаса. Об этом сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Уже завтра пилотажная группа „Барсы“ поднимется в небо с портретами героев Великой Отечественной войны», — сказано в telegram-канале губернатора. В рамках проекта летчики также проводят встречи со школьниками, на которых рассказывают о вкладе советской авиации в достижение Победы в 1945 году.
Кухарук встретился с участниками пилотажной группы и поблагодарил за размещение на борту самолета портрета своего деда Ивана Григорьевича Кухарука — ветерана Великой Отечественной войны. В 2025 году проект «Бессмертный полк в небе Югры» получил поддержку гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
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