Гигантский смерч с градом едва не стер с лица земли совхоз Тобольский в Светлинском районе Оренбургской области. Об этом сообщают жители в социальных сетях.
«Смерч с градом в совхозе Тобольский в Светлинском районе Оренбуржья. У людей крыши снесло, градом побило веранды, теплицы в дырах», — пишет telegram-канал «Оренбург. Оренбургская область».
Жители жалуются, что смерч задел коровники. С их слов из-за стихии погибло много коров и пострадали домашние животные. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Оренбургской области, ответ ожидается.
Накануне ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило жителей, что на регион надвигается шторм. В экстренном сообщении отмечалось, что опасное метеорологическое явление угрожает региону вечером 8 мая, а ночью 9 мая в отдельных восточных районах ожидается очень сильный дождь.
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