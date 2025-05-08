08 мая 2025

Мощный смерч обрушился на совхоз в Оренбургской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч с градом наделал много бед в совхозе Тобольский
Смерч с градом наделал много бед в совхозе Тобольский Фото:

Гигантский смерч с градом едва не стер с лица земли совхоз Тобольский в Светлинском районе Оренбургской области. Об этом сообщают жители в социальных сетях.

«Смерч с градом в совхозе Тобольский в Светлинском районе Оренбуржья. У людей крыши снесло, градом побило веранды, теплицы в дырах», — пишет telegram-канал «Оренбург. Оренбургская область».

Жители жалуются, что смерч задел коровники. С их слов из-за стихии погибло много коров и пострадали домашние животные. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Оренбургской области, ответ ожидается.

Накануне ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило жителей, что на регион надвигается шторм. В экстренном сообщении отмечалось, что опасное метеорологическое явление угрожает региону вечером 8 мая, а ночью 9 мая в отдельных восточных районах ожидается очень сильный дождь.

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Гигантский смерч с градом едва не стер с лица земли совхоз Тобольский в Светлинском районе Оренбургской области. Об этом сообщают жители в социальных сетях. «Смерч с градом в совхозе Тобольский в Светлинском районе Оренбуржья. У людей крыши снесло, градом побило веранды, теплицы в дырах», — пишет telegram-канал «Оренбург. Оренбургская область». Жители жалуются, что смерч задел коровники. С их слов из-за стихии погибло много коров и пострадали домашние животные. URA.RU направило запрос в пресс-службу губернатора Оренбургской области, ответ ожидается. Накануне ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило жителей, что на регион надвигается шторм. В экстренном сообщении отмечалось, что опасное метеорологическое явление угрожает региону вечером 8 мая, а ночью 9 мая в отдельных восточных районах ожидается очень сильный дождь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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