08 мая 2025

«Боже, я сейчас упаду в обморок»: реакция мира на нового Папу Римского

В Ватикане Папой Римским впервые избрали уроженца США
© Служба новостей «URA.RU»
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Нового Папу выбрали в Ватикане спустя два дня работы Конклава
Нового Папу выбрали в Ватикане спустя два дня работы Конклава Фото:

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет, был избран новым Папой Римским и принял имя Лев XIV. Мировые лидеры поздравили понтифика с избранием. Об этом сообщили пресс-службы и официальные аккаунты политиков в социальных сетях.

США радуются за соотечественника 

«Поздравляем Льва XIV, первого американского Папу, с избранием! Уверен, миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог!» — написал вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что избрание Прево — это большая честь для США.

Россия уверенна в продолжении конструктивного диалога

Президент России Владимир Путин также поздравил Льва XIV и выразил уверенность, что «конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться». Об этом сообщили в Кремле.

Франция назвала правление нового Папы символом мира

«Это исторический момент для Католической церкви и миллионов ее верующих. Я обращаюсь к папе Льву XIV и ко всем католикам Франции и всего мира с братским посланием. В этот день, 8 мая, пусть этот новый понтификат будет миром и надеждой», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Украина благодарит за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Папу Льва XIV и выразил благодарность за поддержку Украины со стороны Ватикана. «Поздравляем Его Святейшество Папу Льва XIV с избранием на престол Святого Петра и началом его понтификата. Украина глубоко ценит последовательную позицию Святого Престола в отстаивании международного права», — добавил Зеленский.

Некоторые священники были в шоке

Дополнительно сообщается, что в Перу, где кардинал Прево служил епископом, его бывший коллега — 82-летний священник Педро Васкес — был настолько растроган новостью об избрании своего знакомого Папой Римским, что едва не потерял сознание. «Я сейчас упаду в обморок!» — сказал он.

Другие конфессии также поздравили нового Папу

Представители других вероисповеданий поздравили нового Папу. «Мы поздравляем Папу Льва XIV с избранием на пост главы Католической церкви и надеемся, что он продолжит курс покойного Папы на защиту угнетенных и осуждение геноцида в секторе Газа», — сообщило движение ХАМАС.

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Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет, был избран новым Папой Римским и принял имя Лев XIV. Мировые лидеры поздравили понтифика с избранием. Об этом сообщили пресс-службы и официальные аккаунты политиков в социальных сетях. США радуются за соотечественника  «Поздравляем Льва XIV, первого американского Папу, с избранием! Уверен, миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог!» — написал вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что избрание Прево — это большая честь для США. Россия уверенна в продолжении конструктивного диалога Президент России Владимир Путин также поздравил Льва XIV и выразил уверенность, что «конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться». Об этом сообщили в Кремле. Франция назвала правление нового Папы символом мира «Это исторический момент для Католической церкви и миллионов ее верующих. Я обращаюсь к папе Льву XIV и ко всем католикам Франции и всего мира с братским посланием. В этот день, 8 мая, пусть этот новый понтификат будет миром и надеждой», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Украина благодарит за поддержку Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Папу Льва XIV и выразил благодарность за поддержку Украины со стороны Ватикана. «Поздравляем Его Святейшество Папу Льва XIV с избранием на престол Святого Петра и началом его понтификата. Украина глубоко ценит последовательную позицию Святого Престола в отстаивании международного права», — добавил Зеленский. Некоторые священники были в шоке Дополнительно сообщается, что в Перу, где кардинал Прево служил епископом, его бывший коллега — 82-летний священник Педро Васкес — был настолько растроган новостью об избрании своего знакомого Папой Римским, что едва не потерял сознание. «Я сейчас упаду в обморок!» — сказал он. Другие конфессии также поздравили нового Папу Представители других вероисповеданий поздравили нового Папу. «Мы поздравляем Папу Льва XIV с избранием на пост главы Католической церкви и надеемся, что он продолжит курс покойного Папы на защиту угнетенных и осуждение геноцида в секторе Газа», — сообщило движение ХАМАС.
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