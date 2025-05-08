08 мая 2025

В Ноябрьске появился пятый тематический автобус Победы под номером 1945

© Служба новостей «URA.RU»
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Тематические автобусы начали курсировать в марте
Тематические автобусы начали курсировать в марте Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на линию вышел пятый пассажирский автобус, посвященный Великой Победе. Тематический транспорт под номером «1945» стал завершающим в серии, каждый из автобусов которой отражает ключевые события Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

«Начиная с марта на маршруты вышли тематические автобусы: 1941, 1942, 1943, 1944. Каждый из них посвящен ключевым событиям Великой Отечественной войны. Жители города могут узнать уникальные исторические факты и познакомиться с цитатами великих советских полководцев», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Внутри салонов размещены копии военных плакатов, а на экранах транслируются истории жизни героев фронта. К реализации проекта привлекались волонтеры, кадеты, студенты, депутаты, предприниматели и представители общественных организаций.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на линию вышел пятый пассажирский автобус, посвященный Великой Победе. Тематический транспорт под номером «1945» стал завершающим в серии, каждый из автобусов которой отражает ключевые события Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации. «Начиная с марта на маршруты вышли тематические автобусы: 1941, 1942, 1943, 1944. Каждый из них посвящен ключевым событиям Великой Отечественной войны. Жители города могут узнать уникальные исторические факты и познакомиться с цитатами великих советских полководцев», — сообщили в telegram-канале мэрии. Внутри салонов размещены копии военных плакатов, а на экранах транслируются истории жизни героев фронта. К реализации проекта привлекались волонтеры, кадеты, студенты, депутаты, предприниматели и представители общественных организаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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