В Сургуте ТВ-трансляция празднования дня Победы продлится три часа
В Сургуте ключевые события празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Она начинается с возложения цветов на мемориале Славы, затем охватит парад и шествие Бессмертного полка.
Все завершится праздничным концертом перед городской филармонией. Общий хронометраж трансляции — три часа.
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