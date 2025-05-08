08 мая 2025

В Сургуте началась трансляция празднования дня Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте ТВ-трансляция празднования дня Победы продлится три часа
В Сургуте ТВ-трансляция празднования дня Победы продлится три часа Фото:

В Сургуте ключевые события празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Она начинается с возложения цветов на мемориале Славы, затем охватит парад и шествие Бессмертного полка.

Все завершится праздничным концертом перед городской филармонией. Общий хронометраж трансляции — три часа.

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В Сургуте ключевые события празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Она начинается с возложения цветов на мемориале Славы, затем охватит парад и шествие Бессмертного полка. Все завершится праздничным концертом перед городской филармонией. Общий хронометраж трансляции — три часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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