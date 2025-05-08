Губернатор ХМАО Кухарук обратился к землякам в день Победы

В День победы губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Видеообращение глава региона опубликовал в своем telegram-канале.
«Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, потомки победителей! Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину Великой победы, это священный для каждого из нас праздник. Мы склоняем головы перед бессмертным подвигом тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сокрушило нацизм и подарил нам мирное небо», — сказал губернатор.
Руслан Кухарук напомнил, что с первых дней войны тысячи жителей округа ушли на фронт добровольцами, сражались под Москвой и Ленинградом, громили врага на курской дуге, освобождали европу и штурмовали Берлин. В тылу югорчане делали для фронта все, что было в их силах. Не даром столица Югры носит звание «Город трудовой доблести».
Также глава региона отметил земляков, которые сегодня, как деды и прадеды в сороковых, борются с неонацизмом, отстаивают интересы страны. «Находятся те, кто пытается переписать историю, оправдать предателей, но наши земляки повторяют подвиг воинов Великой Отечественной войны и с честью исполняют свой долг. Верные завету поколения победителей, мы сохрани память о подвиге нашего народа, их истории будут жить вечно в наших сердцах», — заключил Руслан Кухарук.
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