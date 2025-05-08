Челябинцы отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей области состоятся десятки праздничных мероприятий. О том, как проходит 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн.
10:07 09.05.2025 В Челябинске ждут начала военного парада. Идут последние приготовления.
10:01 09.05.2025 Жители Трехгорного собираются для участия в шествии Бессмертного полка.
09:45 09.05.2025 Церемония возложения цветов к Вечному Огню в объективе фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова.
09:37 09.05.2025 Челябинск помнит. Челябинск гордится.
09:33 09.05.2025 Жители города, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции возложили цветы к Вечному Огню. Церемония объявлена закрытой.
09:29 09.05.2025 На сцене выступают творческие коллективы. Для челябинцев звучат песни военных лет.
09:23 09.05.2025 Между тем в Озерске завершил свое шествие Бессмертный полк. Как сообщил глава города Сергей Гергенрейдер, по предварительным подсчетам, в шествии приняли участие более двух тысяч человек. Сам он также прошел в рядах полка с портретом предка-героя.
09:20 09.05.2025 Также цветы возложили руководители силовых и надзорных органов региона. К ним присоединились Герои России, сенаторы, заместители губернатора, депутаты Госдумы, представители челябинской епархии и духовного управления мусульман. Каждый отдал дань памяти погибшим солдатам.
09:15 09.05.2025 Началась церемония возложения цветов к Вечному Огню. Первым это сделал Алексей Текслер.
09:11 09.05.2025 «Наши ребята сегодня воюют в зоне специальной военной операции. К сожалению, есть и погибшие ребята. Мы их помним и чтим, чтим, как ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы никогда не забудем. Здесь, как и тогда, в тылу, мы делаем все для того, чтобы приближать Победу», — добавил губернатор.
09:10 09.05.2025 «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, от всей души поздравляю с юбилеем великой победы 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Враг хотел сломить, раздавить нашу страну, но у него ничего не получилось, наш народ выстоял и победил», — обратился Текслер к присутствующим.
09:04 09.05.2025 «Церемония возложения, посвященная 80-летию Победы, объявляется открытой», — передает корреспондент слова ведущего. Следом оркестр начал играть Гимн России.
09:00 09.05.2025 К месту прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественное мероприятие началось.
08:56 09.05.2025 Челябинские чиновники и силовики в ожидании церемонии. Все в хорошем настроении.
08:50 09.05.2025 У Вечного Огня заметили бывшего мера Челябинска Наталью Котову. На церемонию на пришла с букетом гвоздик.
08:44 09.05.2025 Челябинцы собираются у Вечного Огня. Почтить память павших войнов пришло множество жителей города. Военнослужащие выстраиваются для официальной церемонии.
08:37 09.05.2025 Центр Челябинска перекрыли для проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!