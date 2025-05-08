Челябинская область празднует День Победы. Онлайн-трансляция

09 мая 2025 в 08:35 Размер текста - 17 +

В области пройдут десятки праздничных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Челябинцы отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей области состоятся десятки праздничных мероприятий. О том, как проходит 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн. 10:07 В Челябинске ждут начала военного парада. Идут последние приготовления. 10:01 Жители Трехгорного собираются для участия в шествии Бессмертного полка. 09:45 Церемония возложения цветов к Вечному Огню в объективе фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. 09:37 Челябинск помнит. Челябинск гордится. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 09:33 Жители города, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции возложили цветы к Вечному Огню. Церемония объявлена закрытой. 09:29 На сцене выступают творческие коллективы. Для челябинцев звучат песни военных лет. 09:23 Между тем в Озерске завершил свое шествие Бессмертный полк. Как сообщил глава города Сергей Гергенрейдер, по предварительным подсчетам, в шествии приняли участие более двух тысяч человек. Сам он также прошел в рядах полка с портретом предка-героя. В Озерске прошел Бессмертный полк Фото: Сергей Гергенрейдер 09:20 Также цветы возложили руководители силовых и надзорных органов региона. К ним присоединились Герои России, сенаторы, заместители губернатора, депутаты Госдумы, представители челябинской епархии и духовного управления мусульман. Каждый отдал дань памяти погибшим солдатам. 09:15 Началась церемония возложения цветов к Вечному Огню. Первым это сделал Алексей Текслер. 09:11 «Наши ребята сегодня воюют в зоне специальной военной операции. К сожалению, есть и погибшие ребята. Мы их помним и чтим, чтим, как ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы никогда не забудем. Здесь, как и тогда, в тылу, мы делаем все для того, чтобы приближать Победу», — добавил губернатор. 09:10 «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, от всей души поздравляю с юбилеем великой победы 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Враг хотел сломить, раздавить нашу страну, но у него ничего не получилось, наш народ выстоял и победил», — обратился Текслер к присутствующим. 09:04 «Церемония возложения, посвященная 80-летию Победы, объявляется открытой», — передает корреспондент слова ведущего. Следом оркестр начал играть Гимн России. 09:00 К месту прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественное мероприятие началось. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 08:56 Челябинские чиновники и силовики в ожидании церемонии. Все в хорошем настроении. 08:50 У Вечного Огня заметили бывшего мера Челябинска Наталью Котову. На церемонию на пришла с букетом гвоздик. Наталья Котова пришла на церемонию с гвоздиками Фото: URA.RU 08:44 Челябинцы собираются у Вечного Огня. Почтить память павших войнов пришло множество жителей города. Военнослужащие выстраиваются для официальной церемонии. 08:37 Центр Челябинска перекрыли для проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По всей области состоятся десятки праздничных мероприятий. О том, как проходит 9 Мая в регионе, URA.RU рассказывает в режиме онлайн. 10:07 09.05.2025 В Челябинске ждут начала военного парада. Идут последние приготовления. 10:01 09.05.2025 Жители Трехгорного собираются для участия в шествии Бессмертного полка. 09:45 09.05.2025 Церемония возложения цветов к Вечному Огню в объективе фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова. 09:37 09.05.2025 Челябинск помнит. Челябинск гордится. 09:33 09.05.2025 Жители города, ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции возложили цветы к Вечному Огню. Церемония объявлена закрытой. 09:29 09.05.2025 На сцене выступают творческие коллективы. Для челябинцев звучат песни военных лет. 09:23 09.05.2025 Между тем в Озерске завершил свое шествие Бессмертный полк. Как сообщил глава города Сергей Гергенрейдер, по предварительным подсчетам, в шествии приняли участие более двух тысяч человек. Сам он также прошел в рядах полка с портретом предка-героя. 09:20 09.05.2025 Также цветы возложили руководители силовых и надзорных органов региона. К ним присоединились Герои России, сенаторы, заместители губернатора, депутаты Госдумы, представители челябинской епархии и духовного управления мусульман. Каждый отдал дань памяти погибшим солдатам. 09:15 09.05.2025 Началась церемония возложения цветов к Вечному Огню. Первым это сделал Алексей Текслер. 09:11 09.05.2025 «Наши ребята сегодня воюют в зоне специальной военной операции. К сожалению, есть и погибшие ребята. Мы их помним и чтим, чтим, как ветеранов Великой Отечественной войны, которых мы никогда не забудем. Здесь, как и тогда, в тылу, мы делаем все для того, чтобы приближать Победу», — добавил губернатор. 09:10 09.05.2025 «Уважаемые земляки, дорогие ветераны, от всей души поздравляю с юбилеем великой победы 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Враг хотел сломить, раздавить нашу страну, но у него ничего не получилось, наш народ выстоял и победил», — обратился Текслер к присутствующим. 09:04 09.05.2025 «Церемония возложения, посвященная 80-летию Победы, объявляется открытой», — передает корреспондент слова ведущего. Следом оркестр начал играть Гимн России. 09:00 09.05.2025 К месту прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Торжественное мероприятие началось. 08:56 09.05.2025 Челябинские чиновники и силовики в ожидании церемонии. Все в хорошем настроении. 08:50 09.05.2025 У Вечного Огня заметили бывшего мера Челябинска Наталью Котову. На церемонию на пришла с букетом гвоздик. 08:44 09.05.2025 Челябинцы собираются у Вечного Огня. Почтить память павших войнов пришло множество жителей города. Военнослужащие выстраиваются для официальной церемонии. 08:37 09.05.2025 Центр Челябинска перекрыли для проведения Парада Победы и шествия Бессмертного полка