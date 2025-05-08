08 мая 2025

В Ханты-Мансийске отмечают День Победы: прямой эфир

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День Победы отмечают в Ханты-Мансийске
День Победы отмечают в Ханты-Мансийске Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Ханты-Мансийске главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Здесь можно увидеть ключевые мероприятия — праздничный парад и шествие Бессмертного полка.

Трансляция продлится три часа. Также в телемарафоне покажут прямые включения из других городов и районов Югры.

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В Ханты-Мансийске главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Здесь можно увидеть ключевые мероприятия — праздничный парад и шествие Бессмертного полка. Трансляция продлится три часа. Также в телемарафоне покажут прямые включения из других городов и районов Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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