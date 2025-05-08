В Ханты-Мансийске отмечают День Победы: прямой эфир

День Победы отмечают в Ханты-Мансийске
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Ханты-Мансийске главные события празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут идти в телевизионной трансляции. Здесь можно увидеть ключевые мероприятия — праздничный парад и шествие Бессмертного полка.
Трансляция продлится три часа. Также в телемарафоне покажут прямые включения из других городов и районов Югры.
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