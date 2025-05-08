Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем Победы. Видеопоздравление он разместил в сети VK.
«Дорогие ямальцы! Сегодня, в 80-ю годовщину Великой Победы, в сердце каждого из нас — великая благодарность и неугасимая боль гордость и память. Этот день — символ беспримерного мужества и стойкости нашего народа. Мы склоняем головы перед подвигом ветеранов, которые отстояли свободы и будущее Родины», — сказал Дмитрий Артюхов.
«Тихую молитву посвящаем мы каждому дню войны, каждому павшему там солдату. Ямал в те суровые годы сделал все возможное для общей победы. Наши земляки сражались на передовой защищая Москву, Ленинград, Сталинград, освобождая мир от фашизма. Их отвага и самопожертвование навсегда вписаны в летопись Великой Победы», — отметил спикер.
Он также напомнил, что сегодня Салехард по праву носит звание Города трудовой доблести. «Дорогие ветераны, дорогие земляки! Мы обязаны помнить каждый подвиг, каждую жертву той страшной войны. Пусть во всех семьях звучат истории героев, пусть дети знают правду о войне, пусть ни одно имя не будет забыто. Благодарность будет жить в сердцах, объединяя поколения, напоминая, что сила народа в его единстве, любви к Родине и уважении к подвигу предков. С Днем Победы!» — такими словами завершил свою речь глава Ямала.
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