Политэлиты Сургута почтили память погибших земляков в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы на Мемориале Славы и отдали дань уважения павшим героям, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе невероятные силы для того, чтобы преодолеть все тяготы войны и дальше поднять страну из руин. Для моего поколения память о войне — это награды деда, его фотографии, его фронтовые друзья. Пусть память о подвиге наших отцов и дедов передается из поколения в поколение. Главное пожелание в день Великой Победы — это пожелание мира, ведь за него пролито слишком много крови. Сегодня мы празднуем День Победы в условиях СВО. И все ее участники — герои. И мы — вместе. Никто не забыт, ничто не забыто», — выступил перед собравшимися на Мемориале Славы глава Сургута Максим Слепов.
В торжественной церемонии приняли участие депутат Госдумы Вадим Шувалов, вице-спикер Тюменской областной думы, народные избранники, представляющие окружной парламент и гордуму. «Буквально за 15 минут Мемориал славы в Сургуте оказался усыпан красными гвоздиками. Горожане идут возлагать цветы непрерывным потоком», — передает корреспондент URA.RU.
В годы Великой Отечественной войны на фронт из Сургута ушли 2615 человек. Обратно домой вернулись меньше половины — 1240 югорчан. Двум землякам — Тулебаю Ажимову и Ивану Королькову за военные подвиги были присвоены звания героев Советского союза.
Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
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