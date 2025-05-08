08 мая 2025

В небе над Свердловской областью полетели военные самолеты. Видео

Пилотажная группа «Русь» пролетит 9 мая над тремя свердловскими городами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа «Русь» частый участник Дня Победы в Свердловской области
Группа «Русь» частый участник Дня Победы в Свердловской области Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Пилотажная группа «Русь» в 9:00 взлетела в сторону Кировграда (Свердловская область). Также 9 мая они пролетят над Ревдой и Верхней Пышмой. Информация об этом появилась на официальной странице группы во «ВКонтакте». 

«Взлетаем на Кировград! Встречайте!», — сообщила «Русь». В 14:25 пилотажная группа выполнит авиационный показ над Верхней Пышмой и в 17:00 над Ревдой. 

«Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в стране. Она была сформирована на базе Вяземского учебного центра в 1987 году. Группа летает на самолетах Л-39 «Альбатрос», которые применяются в ВВС РФ для учебных тренировок. В 2023 году «Русь» принимала участие параде в Верхней Пышме. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилотажная группа «Русь» в 9:00 взлетела в сторону Кировграда (Свердловская область). Также 9 мая они пролетят над Ревдой и Верхней Пышмой. Информация об этом появилась на официальной странице группы во «ВКонтакте».  «Взлетаем на Кировград! Встречайте!», — сообщила «Русь». В 14:25 пилотажная группа выполнит авиационный показ над Верхней Пышмой и в 17:00 над Ревдой.  «Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в стране. Она была сформирована на базе Вяземского учебного центра в 1987 году. Группа летает на самолетах Л-39 «Альбатрос», которые применяются в ВВС РФ для учебных тренировок. В 2023 году «Русь» принимала участие параде в Верхней Пышме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...