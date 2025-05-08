Пилотажная группа «Русь» в 9:00 взлетела в сторону Кировграда (Свердловская область). Также 9 мая они пролетят над Ревдой и Верхней Пышмой. Информация об этом появилась на официальной странице группы во «ВКонтакте».
«Взлетаем на Кировград! Встречайте!», — сообщила «Русь». В 14:25 пилотажная группа выполнит авиационный показ над Верхней Пышмой и в 17:00 над Ревдой.
«Русь» является старейшей авиационной группой высшего пилотажа в стране. Она была сформирована на базе Вяземского учебного центра в 1987 году. Группа летает на самолетах Л-39 «Альбатрос», которые применяются в ВВС РФ для учебных тренировок. В 2023 году «Русь» принимала участие параде в Верхней Пышме.
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