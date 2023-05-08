На Параде Победы в Верхней Пышме заметили штурмовики. Фото

09 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В небе над Верхней Пышмой заметили самолеты авиаотряда «Русь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Также в городе прошло традиционное шествие машин военного времени, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня по площади в Верхней Пышме колонной проехали танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями, которые стояли на вооружении советской армии в годы войны. Также над городом пролетели самолеты авиаотряда „Русь“», — сообщил журналист агентства. Старт мероприятию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На трибуне вместе с ним были замечены экс-губернатор Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицин и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, добавил корреспондент. В Екатеринбурге Парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Ранее пилотажную группу «Русь» заметили в небе над Кировградом (Свердловская область). Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Также в городе прошло традиционное шествие машин военного времени, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня по площади в Верхней Пышме колонной проехали танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями, которые стояли на вооружении советской армии в годы войны. Также над городом пролетели самолеты авиаотряда „Русь“», — сообщил журналист агентства. Старт мероприятию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На трибуне вместе с ним были замечены экс-губернатор Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицин и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, добавил корреспондент. В Екатеринбурге Парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Ранее пилотажную группу «Русь» заметили в небе над Кировградом (Свердловская область).