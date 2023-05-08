08 мая 2023

На Параде Победы в Верхней Пышме заметили штурмовики. Фото

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, армия, военные, парад победы, авиация, 9 мая, красная площадь, самолет, ввс, солдат, воздушный парад, вкс россии, z
В небе над Верхней Пышмой заметили самолеты авиаотряда «Русь» Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Также в городе прошло традиционное шествие машин военного времени, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня по площади в Верхней Пышме колонной проехали танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями, которые стояли на вооружении советской армии в годы войны. Также над городом пролетели самолеты авиаотряда „Русь“», — сообщил журналист агентства.

Старт мероприятию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На трибуне вместе с ним были замечены экс-губернатор Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицин и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, добавил корреспондент.

В Екатеринбурге Парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Ранее пилотажную группу «Русь» заметили в небе над Кировградом (Свердловская область).

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В Верхней Пышме (Свердловская область) на параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пролетели штурмовики авиаотряда «Русь». Также в городе прошло традиционное шествие машин военного времени, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня по площади в Верхней Пышме колонной проехали танки, бронетранспортеры и тягачи с артиллерийскими орудиями, которые стояли на вооружении советской армии в годы войны. Также над городом пролетели самолеты авиаотряда „Русь“», — сообщил журналист агентства. Старт мероприятию дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На трибуне вместе с ним были замечены экс-губернатор Эдуард Россель, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, глава Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицин и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин, добавил корреспондент. В Екатеринбурге Парад Победы уже прошел. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая. Ранее пилотажную группу «Русь» заметили в небе над Кировградом (Свердловская область).
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