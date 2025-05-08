Жога и Паслер возглавили «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Видео

09 мая 2025 в 11:04 Размер текста - 17 +

Утром Артем Жога и Денис Паслер утром также возложили цветы к Широкореченскому мемориалу Фото: Размик Закарян, URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер возглавили «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Это произошло сразу после парада Победы, передает корреспондент URA.RU. У Паслера в руках портрет прадеда Михаила Рагозина. «Михаил Григорьевич ушел на фронт в 1942 году, будучи отцом десятерых детей. Ему было уже почти 50 лет. Воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку — наводчиком. Прадед прошел почти всю войну: в апреле 1945 был комиссован после второго ранения. К сожалению, мне не удалось лично поговорить с прадедом, расспросить его о тех боях и поблагодарить за мужество и отвагу. Михаил Григорьевич умер до моего рождения. Но сегодня, спустя 80 лет с Великой Победы, которую принес миру и мой прадед, мы в „Бессмертном полку“ говорим спасибо этому великому поколению героев», — написал Паслер в telegram-канале. А Жога вышел с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин посмертно наградил его званием Героя России. Именно Владимира Артем Жога сменил на посту главы батальона «Спарта». Командовал этим подразделением Жога до осени 2023-го. Все новости о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге — в сюжете URA.RU. Посмотреть онлайн-видеотрансляцию можно по ссылке, читать трансляцию здесь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога и врио губернатора Денис Паслер возглавили «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Это произошло сразу после парада Победы, передает корреспондент URA.RU. У Паслера в руках портрет прадеда Михаила Рагозина. «Михаил Григорьевич ушел на фронт в 1942 году, будучи отцом десятерых детей. Ему было уже почти 50 лет. Воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку — наводчиком. Прадед прошел почти всю войну: в апреле 1945 был комиссован после второго ранения. К сожалению, мне не удалось лично поговорить с прадедом, расспросить его о тех боях и поблагодарить за мужество и отвагу. Михаил Григорьевич умер до моего рождения. Но сегодня, спустя 80 лет с Великой Победы, которую принес миру и мой прадед, мы в „Бессмертном полку“ говорим спасибо этому великому поколению героев», — написал Паслер в telegram-канале. А Жога вышел с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин посмертно наградил его званием Героя России. Именно Владимира Артем Жога сменил на посту главы батальона «Спарта». Командовал этим подразделением Жога до осени 2023-го. Все новости о праздновании Дня Победы в Екатеринбурге — в сюжете URA.RU. Посмотреть онлайн-видеотрансляцию можно по ссылке, читать трансляцию здесь.