08 мая 2025

В Сургуте начался масштабный парад ко Дню Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На площади чеканят шаг военные и кадеты
На площади чеканят шаг военные и кадеты Фото:

В Сургуте стартовал масштабный парад, посвященный Дню Победы. На праздник пришли сотни горожан, а кадеты и военные прошли по площади у Мемориала Славы, чеканя шаг, передает корреспондент URA.RU.

В торжестве участвуют 14 парадных «коробок» — это кадеты и военные. Помимо сотней горожан за праздником наблюдают ветераны. «Хочется, чтобы они [ветераны] прожили дольше, чтобы наше следующее поколение тоже успело с ними увидеться. Иногда сидим с парнями, думаем, что мы на самом деле последнее поколение, которое их видит. И это честь с ними общаться» — поделился с URA.RU один из кадетов.

Следом в Сургуте стартовала акция «Бессмертный полк». Горожане единым строем пройдут с портретами своих предков героев от улицы Университетской до Гагарина.

Агентство ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что политэлиты Сургута почтили память погибших земляков в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы на Мемориале Славы и отдали дань уважения павшим героям

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В Сургуте стартовал масштабный парад, посвященный Дню Победы. На праздник пришли сотни горожан, а кадеты и военные прошли по площади у Мемориала Славы, чеканя шаг, передает корреспондент URA.RU. В торжестве участвуют 14 парадных «коробок» — это кадеты и военные. Помимо сотней горожан за праздником наблюдают ветераны. «Хочется, чтобы они [ветераны] прожили дольше, чтобы наше следующее поколение тоже успело с ними увидеться. Иногда сидим с парнями, думаем, что мы на самом деле последнее поколение, которое их видит. И это честь с ними общаться» — поделился с URA.RU один из кадетов. Следом в Сургуте стартовала акция «Бессмертный полк». Горожане единым строем пройдут с портретами своих предков героев от улицы Университетской до Гагарина. Агентство ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая. Ранее URA.RU сообщало, что политэлиты Сургута почтили память погибших земляков в Великой Отечественной войне. Они возложили цветы на Мемориале Славы и отдали дань уважения павшим героям
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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