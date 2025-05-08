В День Победы, 9 мая, во всех городах и районах Ямало-Ненецкого автономного округа на флагштоках были подняты копии Знамени Победы — символа героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Торжественные церемонии прошли на центральных площадях и мемориальных комплексах, объединив ветеранов, участников боевых действий, школьников и представителей общественности, сообщают в окружном правительстве.
«Девятого мая по всему региону на флагштоках будет развеваться символ победы советского народа в Великой Отечественной войне», — сообщается в релизе на сайте окружных властей. Так, в столице региона, Салехарде, церемония поднятия Знамени Победы состоялась на площади у Ямальской филармонии. В мероприятии принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, подчеркнув значимость памяти о подвиге народа и важность патриотического воспитания молодежи.
В Ноябрьске в церемонии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Григорьевич Старцев, ветеран специальной военной операции Игорь Пронин, а также кадеты патриотических организаций. Особое внимание привлекли школьники из Волновахи, которые в эти дни гостят в городе и присоединились к празднованию.
В Новом Уренгое Знамя Победы поднял ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Филиппович Алешкин, а в Муравленко на главной площади города флаг подняли юнармейцы и кадеты.
В селе Мужи Шурышкарского района почетную миссию доверили участнику специальной военной операции Павлу Потеряеву, который служил в зоне боевых действий более года. В Тарко-Сале Знамя Победы поднял участник СВО Александр Нерадовских. Церемонии сопровождались участием ветеранов, представителей МВД, МЧС, казачества и общественных организаций.
В Губкинском право поднять Знамя Победы было предоставлено воспитанникам военно-патриотического клуба «Форпост» под руководством Александра Мудревского. В Красноселькупе эту почетную обязанность исполнили трое школьников: юнармеец, кадет казачьего класса и активист Движения Первых.
Поднятие Знамени Победы на Ямале в День Победы стало символом преемственности поколений и напоминанием о героическом прошлом страны. Мероприятия способствуют укреплению патриотизма и уважения к истории среди подрастающего поколения.
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