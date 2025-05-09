В аэропорту Бугульмы введены ограничения

Ограничения на полеты действуют с 8 утра по Мск
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Бугульмы. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в telegram-канале Росавиации. Ранее план «Ковер» ввели в аэропортах Нижнекамска и Саратова.
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