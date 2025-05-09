В татарстанском городе закрыли аэропорт

В аэропорту Бугульмы временно приостановили прием и отправку рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Бугульме временно не принимают самолеты
В Бугульме временно не принимают самолеты Фото:

В аэропорту города Бугульма (Татарстан) с 08:00 мск временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Бугульма (код ИКАО: UWKB)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что воздушная гавань приостанавливает работу и временно не принимает и не отправляет рейсы.

Однако он не уточнил точные причины введения ограничений и сроки возобновления работы аэропорта. При этом, по данным онлайн-табло на официальном сайте авиагавани, запланированные рейсы состоятся согласно расписанию.

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В аэропорту города Бугульма (Татарстан) с 08:00 мск временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Бугульма (код ИКАО: UWKB)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что воздушная гавань приостанавливает работу и временно не принимает и не отправляет рейсы. Однако он не уточнил точные причины введения ограничений и сроки возобновления работы аэропорта. При этом, по данным онлайн-табло на официальном сайте авиагавани, запланированные рейсы состоятся согласно расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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