В татарстанском городе закрыли аэропорт

В аэропорту города Бугульма (Татарстан) с 08:00 мск временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорту Бугульма (код ИКАО: UWKB)», — сообщил Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что воздушная гавань приостанавливает работу и временно не принимает и не отправляет рейсы.
Однако он не уточнил точные причины введения ограничений и сроки возобновления работы аэропорта. При этом, по данным онлайн-табло на официальном сайте авиагавани, запланированные рейсы состоятся согласно расписанию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.