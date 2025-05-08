В 2025 году акция собрала около 10 тысяч горожан
В Новом Уренгое прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек, сообщают в городской администрации.
«На улицы города вышли представители трудовых коллективов и общественности, ветераны и молодежь. Многие — с портретами своих дедов и прадедов, прошедших годы войны. Более 10 тысяч человек принимают участие в шествии „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — пишет telegram-канал НУР.Официально».
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