08 мая 2025

В Новом Уренгое прошло шествие Бессмертного полка. Видео

В Новом Уреное прошло шествие Бессмертного полка
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В 2025 году акция собрала около 10 тысяч горожан
В 2025 году акция собрала около 10 тысяч горожан Фото:

В Новом Уренгое прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек, сообщают в городской администрации. 

«На улицы города вышли представители трудовых коллективов и общественности, ветераны и молодежь. Многие — с портретами своих дедов и прадедов, прошедших годы войны. Более 10 тысяч человек принимают участие в шествии „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — пишет telegram-канал НУР.Официально». 

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В Новом Уренгое прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 10 тысяч человек, сообщают в городской администрации.  «На улицы города вышли представители трудовых коллективов и общественности, ветераны и молодежь. Многие — с портретами своих дедов и прадедов, прошедших годы войны. Более 10 тысяч человек принимают участие в шествии „Бессмертный полк России“ в Новом Уренгое», — пишет telegram-канал НУР.Официально». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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