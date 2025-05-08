08 мая 2025

Экс-губернатор ХМАО Комарова прилетела в Ханты-Мансийск на юбилей Победы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила Ханты-Мансийск 9 мая
Экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова посетила Ханты-Мансийск 9 мая Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Ханты-Мансийск. Она принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU.

«На параде Победы в Ханты-Мансийске она находилась на трибуне для почетных гостей. Затем в первых рядах вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком и митрополитом Павлом прошла по маршруту „Бессмертного полка“ и вместе с политэлитами возложила цветы на Аллее Славы в парке Победы. После она пофотографировалась с югорчанами и отправилась в компании губернатора и председателя окружной думы Бориса Хохрякова в здание правительства ХМАО», — передает корреспондент URA.RU.

Последний раз Комарова была в Ханты-Мансийске в сентябре, на инаугурации губернатора Кухарука. Затем был еще один ее визит в Сургут, осенью 2024 года.

Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.

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Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Ханты-Мансийск. Она принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU. «На параде Победы в Ханты-Мансийске она находилась на трибуне для почетных гостей. Затем в первых рядах вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком и митрополитом Павлом прошла по маршруту „Бессмертного полка“ и вместе с политэлитами возложила цветы на Аллее Славы в парке Победы. После она пофотографировалась с югорчанами и отправилась в компании губернатора и председателя окружной думы Бориса Хохрякова в здание правительства ХМАО», — передает корреспондент URA.RU. Последний раз Комарова была в Ханты-Мансийске в сентябре, на инаугурации губернатора Кухарука. Затем был еще один ее визит в Сургут, осенью 2024 года. Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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