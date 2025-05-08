Сенатор Совета Федерации и экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Ханты-Мансийск. Она принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент URA.RU.
«На параде Победы в Ханты-Мансийске она находилась на трибуне для почетных гостей. Затем в первых рядах вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком и митрополитом Павлом прошла по маршруту „Бессмертного полка“ и вместе с политэлитами возложила цветы на Аллее Славы в парке Победы. После она пофотографировалась с югорчанами и отправилась в компании губернатора и председателя окружной думы Бориса Хохрякова в здание правительства ХМАО», — передает корреспондент URA.RU.
Последний раз Комарова была в Ханты-Мансийске в сентябре, на инаугурации губернатора Кухарука. Затем был еще один ее визит в Сургут, осенью 2024 года.
Информационное агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы. Журналисты весь день будут следить за событиями в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и других городах Югры и рассказывать о том, как югорчане празднуют 9 мая.
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