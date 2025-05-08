Общество Екатеринбуржец устроил дебош во время парада Победы. Видео 09 мая 2025 в 11:37 Размер текста - 17 + Мужчину посадили в спецмашину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая Во время парада Победы в Екатеринбурге полицейские поймали хулигана. Об этом сообщил очевидец. «Не обошлось без происшествий. Мужчина начал дебоширить в [магазине] „Монетка“. Полиция мгновенно скрутила его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на читателя. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во время парада Победы в Екатеринбурге полицейские поймали хулигана. Об этом сообщил очевидец. «Не обошлось без происшествий. Мужчина начал дебоширить в [магазине] „Монетка“. Полиция мгновенно скрутила его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на читателя. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям