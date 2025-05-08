Мужчину посадили в спецмашину
новость из сюжетаСвердловчане празднуют 9 Мая
Во время парада Победы в Екатеринбурге полицейские поймали хулигана. Об этом сообщил очевидец.
«Не обошлось без происшествий. Мужчина начал дебоширить в [магазине] „Монетка“. Полиция мгновенно скрутила его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на читателя.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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