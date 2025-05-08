08 мая 2025

Екатеринбуржец устроил дебош во время парада Победы. Видео

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , полицейские, полиция, полицейский автомобиль
Мужчину посадили в спецмашину Фото:
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Во время парада Победы в Екатеринбурге полицейские поймали хулигана. Об этом сообщил очевидец.

«Не обошлось без происшествий. Мужчина начал дебоширить в [магазине] „Монетка“. Полиция мгновенно скрутила его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на читателя.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Во время парада Победы в Екатеринбурге полицейские поймали хулигана. Об этом сообщил очевидец. «Не обошлось без происшествий. Мужчина начал дебоширить в [магазине] „Монетка“. Полиция мгновенно скрутила его», — пишет telegram-канал «Безумный Екб», ссылаясь на читателя. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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