08 мая 2025

Мэр Ноябрьска рассказал URA.RU о его предке, принявшем участие в Великой Отечественной войне. Видео

Дед мэра Ноябрьска Санников получил два ранения в Великой Отечественной войне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Алексея Романова Иван Санников получил два ранения в Великую Отечественную войну
Дед Алексея Романова Иван Санников получил два ранения в Великую Отечественную войну Фото:

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал корреспонденту URA.RU о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны Иване Санникове. Родственник главы получил два ранения на войне, рассказал корреспонденту Романов

«Мой дед, участник Великой Отечественной войны. Был дважды ранен, после войны продолжил службу в Тюменской области. Умер в 1980 году, к сожалению, горжусь моим дедом, как и другими дедами, благодаря которым отмечаем Победу», — рассказал корреспонденту URA.RU.

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Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал корреспонденту URA.RU о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны Иване Санникове. Родственник главы получил два ранения на войне, рассказал корреспонденту Романов «Мой дед, участник Великой Отечественной войны. Был дважды ранен, после войны продолжил службу в Тюменской области. Умер в 1980 году, к сожалению, горжусь моим дедом, как и другими дедами, благодаря которым отмечаем Победу», — рассказал корреспонденту URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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