Дед Алексея Романова Иван Санников получил два ранения в Великую Отечественную войну
Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов рассказал корреспонденту URA.RU о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны Иване Санникове. Родственник главы получил два ранения на войне, рассказал корреспонденту Романов
«Мой дед, участник Великой Отечественной войны. Был дважды ранен, после войны продолжил службу в Тюменской области. Умер в 1980 году, к сожалению, горжусь моим дедом, как и другими дедами, благодаря которым отмечаем Победу», — рассказал корреспонденту URA.RU.
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