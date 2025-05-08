В Верхней Пышме пропал интернет в День Победы

В центре Верхней Пышмы, где готовятся провести военный парад в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пропал интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Ограничения введены из соображений безопасности, предупреждали свердловчан в региональном УФСБ. В центре Екатеринбурга — в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева — тоже нет интернета. Меры продлятся до 23 часов.
За тем, как регион празднует великий праздник, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в специальном сюжете.
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