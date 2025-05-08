Общество В Верхней Пышме пропал интернет в День Победы 09 мая 2025 в 12:58 Размер текста - 17 + Ограничения коснулись и Екатеринбург Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В центре Верхней Пышмы, где готовятся провести военный парад в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пропал интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ограничения введены из соображений безопасности, предупреждали свердловчан в региональном УФСБ. В центре Екатеринбурга — в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева — тоже нет интернета. Меры продлятся до 23 часов. За тем, как регион празднует великий праздник, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в специальном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Верхней Пышмы, где готовятся провести военный парад в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пропал интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ограничения введены из соображений безопасности, предупреждали свердловчан в региональном УФСБ. В центре Екатеринбурга — в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева — тоже нет интернета. Меры продлятся до 23 часов. За тем, как регион празднует великий праздник, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в специальном сюжете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям