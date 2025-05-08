08 мая 2025

В Верхней Пышме пропал интернет в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Победы. Верхняя Пышма , военная техника, военная техника на марше, реконструкторы, день победы, 9 мая, парад, техника ВОВ
Ограничения коснулись и Екатеринбург Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

В центре Верхней Пышмы, где готовятся провести военный парад в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пропал интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Ограничения введены из соображений безопасности, предупреждали свердловчан в региональном УФСБ. В центре Екатеринбурга — в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева — тоже нет интернета. Меры продлятся до 23 часов.

За тем, как регион празднует великий праздник, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в специальном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Верхней Пышмы, где готовятся провести военный парад в честь 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пропал интернет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ограничения введены из соображений безопасности, предупреждали свердловчан в региональном УФСБ. В центре Екатеринбурга — в границах улиц Челюскинцев — Мамина Сибиряка — Московская — Малышева — тоже нет интернета. Меры продлятся до 23 часов. За тем, как регион празднует великий праздник, агентство следит в режиме онлайн. Все новости по теме можно найти в специальном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...